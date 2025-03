Narren sorgen für Begeisterung: Umzug lockt zahlreiche Besucher nach Oberschopfheim

1 Unzählige Gäste standen am Sonntag in Oberschopfheim an der Straße, um die vorbeiziehenden Gruppen zu bestaunen – hier die „Stänglihocker“. Foto: Bohnert-Seidel

Mit kreativen Kostümen, Guggenmusik und humorvollen Persiflagen sorgten Vereine und Gruppen beim Oberschopfheimer Umzug für ein Spektakel, das die Zuschauer begeisterte. Bis in die Abendstunden herrschte reges Treiben im Narrendorf.









Die Oberschopfheimer leben die Fastnacht – und mit ihnen auch viele Gäste. Lädt Oberschopfheim zum Umzug mit Narrendorf ein, dann ist dort auch was geboten. An Fastnacht ist in Oberschopfheim alljährlich nahezu das ganze Dorf auf den Beinen – so auch wieder in diesem Jahr. Die Einwohnerschaft kramt in der Kostümtruhe und wird in der Regel auch fündig. Viele legen sich neue Kostüme zu oder lassen vor der Fastnacht die Nähmaschinen rattern.