Mit dem Schmutzigen Donnerstag beginnt die heiße Phase der Fasent. Kinder werden aus den Schulen befreit, Hemdglunker ziehen durch die Straßen, Narrenbäume werden gestellt, ehe es den Bürgermeistern und Ortsvorstehern an den Kragen geht. Wir geben einen Überblick, was im Raum Lahr geplant ist.

Die Vorfreude auf die Fasent hat spätestens am Dreikönigstag begonnen – an diesem Donnerstag hat das Warten der Narren nun ein Ende, entsprechend soll es rundgehen.

Lahr: Bereits am Donnerstagmorgen wird der Rathausplatz von der IG Lahrer Narren in Besitz genommen, bestehend aus Grusilochzottli, Narro-Gruppe, Korkenzieher, Risigwibil, Lahrer Hexen, Laubenhexen, Galgenberghexen, Bruchwaldhexen, Moorlochhexen und dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr. Los geht es um 9 Uhr mit dem Entasten des Narrenbaums, der anschließend gleich mit bunten Bändeln und Luftballons geschmückt wird. A

b 11 Uhr steht ein Imbiss bereit, die Narren verkaufen Wienerle und Getränke, der Erlös fließt in den Kindernachmittag. Um 12 Uhr beginnt ein Narrenhock mit Musik und guter Laune –für den Sound ist DJ Tisy zuständig. Kinder können dort auch Bilder ausmalen, mit denen der Narrenbaum geschmückt wird. Für die Jüngsten werden Kinderpunsch und Brezeln kostenlos ausgegeben. Am Vormittag sind die Lahrer Narren außerdem in Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen unterwegs.

Um 18 Uhr machen sich Hästräger und Musiker von der Peter und Paul-Kirche aus auf den Weg zum Storchenturm, um den Grusilochzottli zu befreien. Nach dem Spektakel und einem wilden Tänzchen im dem Turmhof wird gegen 18.30 Uhr der Narrenbaum auf dem Rathausplatz gestellt. Danach, gegen 19 Uhr, stürmen die Narren das Rathaus. Später ist Partry mit DJ Tisy angesagt.

Achtung: Auf den Flyern der Narrenzunft, die im Umlauf sind, werden aus Versehen falsche Uhrzeiten für die Zottli-Befreiung und die anderen Akionen am Donnerstagabend genannt, nämlich jeweils eine Stunde zu früh. Tatsächlich geht’s wie jedes Jahr erst um 18 Uhr am Storchenturm los los.

Sulz: Auch im größten Lahrer Stadtteil soll Ausnahmezustand herrschen. Um 17.01 Uhr treffen sich die Jüngsten im Schulhof zum Kinderumzug, der seinen Abschluss am Rathaus findet. Schloßbühljäger und Ranzengarde stellen dort ab 17.31 Uhr zunächst den Narrenbaum und stürmen danach das Rathaus. Dabei muss die Ortsvorsteherin Nicole Baur den Rathausschlüssel abgeben und wird sämtlicher Ämter enthoben.

Rollenwechsel für die Ortsvorsteherin

Es ist ein Rollenwechsel für die neue Rathauschefin, die jahrelang als Schloßbühljägerin an vorderster Front beim Rathaussturm agiert hatte und dabei nicht zimperlich mit dem entmachteten Rathausteam umgegangen war. Man darf gespannt sein, wie sie mit der neuen Rolle zurecht kommen wird. Für die Umrahmung sorgt eine Abordnung des Musikvereins Sulz. Danach wird die lokale Regierung vor den Narren-Karren gespannt und mit einem Hemdklunker-Umzug ins TV-Heim in der Jahnstraße verfrachtet. Die Beute wird dort dann unter das närrische Volk verteilt.

Beim anschließenden Hemdklunkerball werden Live-Musik mit der Partyband „Gipfelstürmer“ sowie eine Jägerbar geboten, wobei alle Umzugsteilnehmer freien Eintritt genießen. Schloßbühljäger nebst Ranzengarde laden hierzu die gesamte Bevölkerung ein und würden sich über eine rege Unterstützung freuen, ist aus Sulz zu hören.

Kuhbach: Das Rathaus erlebt am Donnerstag eine „tierische Invasion“, wenn die „Kühe“ anrücken. Zunächst stezen um 17 Uhr starke Männer, unter anderem von der Feuerwehr, den Narrenbaum, den die „Kuhbacher Kühe“ zuvor aufhübschen werden. Tja, und dann übernimmt die lokale Zunft unter den Klängen der Musikkapelle die Macht im Rathaus.

Reichenbach: Auch in der Fasent-Hochburg Reichenbach ist am Schmutzigen Donnerstag natürlich einiges geboten. Der Narrenbaum wird ab 15 Uhr auf dem Lindenplatz gestellt. Der Rathaussturm steht um 18 Uhr an, ab19.30 Uhr ist es dann an der Zeit für den Hemdglunkerumzug. Im Anschluss wartet ein buntes Narrentreiben im Ort, dessen Höhepunkt das Schaulaufen der vielen privat organisierten Dorffasentgruppen ist.

In den Lokalitäten der Schergaß und den offenen gastronomischen Betrieben ist die bunte Narrenschar anzutreffen. Unter anderem auch im Zunftlokal Nörgler, in dem an diesem Abend Alleinunterhalter Markus Hummel im Saal zum Tanz aufspielen und DJ Hörnle im Innenhof für ausgelassene Stimmung sorgen wird.

Mietersheim: In Mietersheim kündigt sich ebenfalls ein Spektakel an. Mitglieder der örtlichen Feuerwehr errichten am Donnerstag den Narrenbaum, den zuvor Kinder der Mietersheimer Grundschule schmücken. Um 18.31 klopfen die Schärmies dann an die Rathaustür – mal sehen, wie lange Ortsvorstehern Diana Frei sich gegen ihre Entmachtung wehren kann. Es gibt auch wieder eine kleine Bewirtung, sodass einem gelungenen Start in die Fasent nichts im Weg steht.