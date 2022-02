3 Die Meerjungfrauen und -männer des Jugendballetts sorgen für Farbtupfer auf der Bühne. Foto: Herzog

Schramberg-Waldmössingen - Lob von allen Seiten hat die Narrenzunft Waldmössingen für ihre Kinderfasnet bekommen, die am Samstagnachmittag vor in der Kastellhalle in etwas anderer Form stattfand.

Unter den Klängen des Narrenmarschs auf die Bühne

Auch ohne den bislang gewohnten vorhergehenden Umzug juckte der Narrensamen begeistert unter den Klängen des Narrenmarschs auf die Hallenbühne und verbreitete nach zweijähriger Pause Fasnetsatmosphäre. Zunftchef Manuel Häring sprach von zahlreichen Telefonaten mit der Stadtverwaltung und dankte für die Zusage des von der Zunft ausgearbeiteten Konzepts. "Ich bin froh und dankbar, dass wir wenigstens den Kindern etwas Fasnet bieten können. In der Kürze der Zeit konnten wir nur ein abgespecktes Programm auf die Beine stellen. Es freut mich aber, dass unsere drei Balletts ein bisschen trainieren konnten und jetzt auftreten dürfen", gab er den Startschuss zum Ausmarsch mit kleinem Brezelsegen.

Meerjungfrauen und -männer sorgen für Farbtupfer

Das Zwischenballett eröffnete das Bühnenprogramm mit seinem Tanz zur Musik von "Fluch der Karibik". Auf geballte Erfahrung – mehrere Mädels sind seit sieben bis 13 Jahre schon dabei – griff das Zunftballett zurück und überzeugte bei ihrem Gardetanz mit stimmiger Choreografie. Für einen bunten Farbtupfer sorgte das Jugendballett im Kostüm von Meerjungfrauen und -männern. Bevor sich die Besucher, meist waren es Eltern und Großeltern, vor der Halle bei strahlender Sonne kulinarisch für einen zweiten Durchgang stärkten, zeigten das mittlere und große Ballett nochmals etwas für Auge und Ohr.

"Motiviert bis in die Haarspitzen"

Lisa Färber und Sarina Rais, Leiterinnen des Jugendballetts und Mitglieder des Zunftballetts, zeigten sich erleichtert. "Wir hatten kaum noch damit gerechnet, nach zweijähriger Pause endlich wieder einmal auftreten zu dürfen. Daher der Narrenzunft ein großes Dankeschön. Die Auftritte waren ganz anders als sonst und wir waren motiviert bis in die Haarspitzen", berichten sie gegenüber unserer Redaktion. Die mehrmonatigen Trainingspausen hätten hinsichtlich Kondition und Muskulatur Spuren bei ihnen hinterlassen. "Erst seit Mitte November konnten wir wieder ohne Pause trainieren. Aber in so einer kurzen Zeit bekommen wir die Tänze nicht perfekt einstudiert. Vor Corona haben wir meist schon im Mai damit begonnen", betonen sie. Ganz ohne personelle Verluste seien sie nicht durch die Pandemie gekommen. "Ein paar Mädels haben sich leider umorientiert und gehen anderen Hobbys nach. Vielleicht kommen sie ja zurück. Im nächsten Jahr feiern wir mit dem Narrenring Oberer Neckar ein großes Narrentreffen. Da geht’s dann in die Vollen", sind die beiden Mädels bereits voller Vorfreude.