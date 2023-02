Narren in VS

Die Zünfte der Doppelstadt stehen in den Startlöchern. Doch was macht die doppelstädtische Fasnet aus? Warum sollte man an diesen Hohen Tagen ins Städtle gehen? Wir haben Ihnen die Highlights zusammengefasst – und auch Oberbürgermeister Jürgen Roth verrät, worauf er sich am meisten freut.









Die bunten Fahnen hängen schon seit Wochen und die Narren stehen in den Startlöchern. In wenigen Tagen ist es soweit. Dann verwandelt sich die Doppelstadt wieder in eine Fasnetshochburg.

Seit 6. Januar herrscht vielerorts närrisches Treiben, die ersten Jubiläen wurden gefeiert, die Bälle vieler Zünfte bereits verrichtet und auch der ein oder andere Umzug fand bereits statt.

Vor allem nach der langen Corona-Pause merkt man den Narren an, wie sehr sie die fünfte Jahreszeit vermisst haben. Motivierter als je zuvor blicken die insgesamt 40 Fasnetsvereine aus der Doppelstadt mit ihren Ortsteilen den Hohen Tagen entgegen. Ab Donnerstag steht der normale Alltag still. Wir haben zusammengefasst, was die Fasnet in VS so besonders macht.

Stüblefasnet hat einen ganz besonderen Charme

Egal ob Sport- oder Musikverein, Narrenzunft oder soziale Einrichtung – an der Fasnet öffnet jeder seine Türen für die Narren. Die Stüblefasnet gehört zur fünften Jahreszeit dazu und hat einen ganz besonderen Charme. Egal ob vor dem Umzug, für eine kurze Einkehr am Mittag oder eine ausgelassene Party bis in die Morgenstunden - die Narren nehmen hierfür auch mal längere Wartezeiten in Kauf. Die Stüble sind angesagt und immer voll und garantieren vor allem eines: eine ausgelassene Fasnetssause.

Die großen Umzüge ziehen Jahr für Jahr tausende Besucher in die Doppelstadt. 2020 hatte es der Umzug in Villingen am Fasnetsdienstag sogar ins SWR-Fernsehen geschafft und auch in diesem Jahr wird der Umzug wieder im SWR übertragen. Auch der große Umzug der Schwenninger Narrenzunft am Fasnetssonntag ist ein Besuch wert. Die Besucher freuen sich, wenn das Geschell des Schwenninger Hansels in den Straßen erklingt. Die Umzüge locken mit den verschiedensten Vereinen, Musikkapellen und aufwendig gestalteten Wagen. Und auch das Narrentreiben im Anschluss darf nicht fehlen. Neben den beiden großen Umzügen gibt es aber noch viele weitere Highlights über die Fasnetstage: Der Katerempfang am Sonntag und der Einmarsch der Katzenmusik am Montagmorgen, der Maschgerelauf der Narrozunft am Montagmittag oder auch der Narrensprung am Fasnetssamstag in Schwenningen.

Schon seit Beginn des Jahres haben sich viele Vereine mit ihren Bällen auf die Fasnet eingestimmt. Die Akteure studieren dafür Jahr für Jahr eine Show aus Gesang, Tanz und lustigen Sprechrollen ein, um ihr Publikum an den Ballabenden zu begeistern. Die letzten Bälle werden an den Hohen Tagen stattfinden. Am Donnerstag und Freitag lädt die Glonki-Gilde in die Neue Tonhalle ein. Am Samstag findet dort der Ball der kleinen Vereine statt. In Schwenningen findet am Freitag der Bürgerball in der Bürkturnhalle statt. Und auch in den Ortsteilen werden über die Fasnetstage noch die ein oder anderen Zünfte auf der Bühne stehen.

Keine Fasnet ohne Musik

Keine Fasnet ohne Musik – Musikvereine und Guggenmusik sorgen an der Fasnet nach monatelanger Vorbereitung für Stimmung. Dabei spielen die Gruppen auch die unverwechselbaren Märsche und Schunkellieder der Zünfte. Wenn die ersten Töne des Villinger Schunkellieds oder des Schwenninger Narrenlieds ertönen, dann gibt es im Publikum kein Halten mehr. Dann wird sich Arm in Arm eingehakt, geschunkelt und mitgesungen.

Mit einem lachenden und weinenden Augen geht die Fasnet am Dienstag zu Ende. Die Narren blicken auf erfolgreiche, närrische Tage zurück und beenden die Fasnet mit dem traditionellen Strohverbrennen in Villingen und dem Verbrennen der Fasnet in Schwenningen. Eine Schauspiel, das man gesehen muss.

OB freut sich auf Stüblefasnet

Auch Oberbürgermeister Jürgen Roth verrät auf Anfrage des Schwarzwälder Boten, worauf er sich dieses Jahr mit Blick auf die Fasnet am meisten freut. „Ich freue mich am allermeisten, dass wir wieder Fasnet machen können! Außerdem freue ich mich schon sehr auf die Stüblefasnet“, so der OB und ergänzt: „In Villingen-Schwenningen haben wir eine wahnsinnig vielfältige Vereinslandschaft, jede närrische Veranstaltung ist ein Erlebnis für sich! Toll ist, dass hier viele VSler und Gäste zusammenkommen und gemeinsam feiern.“

Fasnet in Villingen-Schwenningen bedeutet damit Gemeinschaft, einen Jahrhunderte alten Brauchtum auszuführen und somit Kultur und Tradition zu pflegen. Fasnet bedeutet außerdem, sich an den unterschiedlichsten Figuren und Häsern zu erfreuen und dabei vor allem eins zu haben: jede Menge Spaß!