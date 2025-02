Die Narren stehen in Vöhrenbach in den Startlöchern für die heiße Phase der Fasnet. Am Samstag findet der Preismaskenball statt.

Der Preismaskenball beginnt am Fasnetsamstag, 1. März, um 20 Uhr in der Festhalle Vöhrenbach. Für die musikalische Unterhaltung zwischen und nach den Programmpunkten sorgt das bekannte Duo „d‘Simiswälder“ mit Livemusik.

Um 20.30 Uhr beginnen der eigentliche Maskenlauf der originellen und schönen Einzelmasken sowie die mit Spannung erwarteten Tanzaufführungen. Zuvor bestreitet das Prinzenpaar den Eröffnungstanz. Die Saalveranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto „80er und 90er“. Bereits jetzt wird mit circa zehn tollen Programmpunkten gerechnet.

Neben den einheimischen Gruppen werden auch Teilnehmer aus Furtwangen und Hammereisenbach erwartet. Weitere Gruppen und Einzelmasken, die sich der Jury aus Prinzenpaar und Beisitzern präsentieren wollen, sind willkommen und können sich auch noch spontan am Abend anmelden.

Ausgefeilte Licht- und Tontechnik ist vorhanden, für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Bars in der unteren und oberen Festhalle sind geöffnet. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Narren pflegen wiederbelebten Brauch

Der Moritaten-Wettbewerb in allen närrischen Lokalen beginnt am Fasnetsonntag, 2. März, um 15 Uhr. Seit einigen Jahren pflegen die Narren am Sonntagnachmittag diesen wiederbelebten Brauch. Die Sänger ziehen von Lokal zu Lokal, um ihre schaurig-schönen Geschichten, umrahmt mit Bildern, zum Besten zu geben.

Ab 18.30 Uhr findet die Prämierung aller Moritaten im Gasthof zum Ochsen statt. Zuvor, währenddessen und zum Abschluss unterhalten hier die „Symbadischen Senfoniker“ zusätzlich in großer Besetzung.

Am Fasnetmontag, 3. März, startet um 14.30 Uhr der große Umzug. Anschließend ist Barbetrieb und Bewirtung in der Festhalle. Die Umzugsprämierung beginnt um 18 Uhr ebenfalls in der Festhalle.

Anmeldungen für den Preismaskenball oder Umzug können gerne auch vorab unter der E-Mail-Adresse postfach@heimatgilde-frohsinn.de erfolgen, teilt die Heimatgilde Frohsinn mit.

Für alle kleinen Narren findet zum Abschluss am Fasnetdienstag, 4. März, noch der Kinderball in der Festhalle statt.

Weitere Infos zur Heimatgilde Frohsinn Vöhrenbach gibt es auf dem Facebook- und Instagram-Kanal des Vereins.