Narren in Schörzingen: So bunt ist der Umzug am Fasnetsmontag

So bunt ist der Umzug am Fasnetsmontag

30 Gut gelaunt waren die Wollebälle, die riesige Stricknadeln mitführten. Foto: Schweizer

Wer in Schörzingen auf die Fasnet will, darf kein Morgenmuffel sein. Denn unterm Oberhohenberg startet der Umzug am Rosenmontag schon um kurz nach neun.









Das frühe Aufstehen hat sich am Fasnetsmedig allemal gelohnt. Denn zu den vielen Schnellnarren und Hexen, den beiden Traditionsfiguren der mehr als 100 Jahre alten Zunft, reihte sich eine Vielzahl von originellen Gruppen in den bunten Lindwurm ein. So muss Dorffasnet sein, in Schörzingen ist sie hausgemacht, da braucht es keine Unterstützung von anderen Narrenvereinen, die von Umzug zu Umzug tingeln.