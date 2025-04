Narren in Hechingen: Wird das Ringtreffen 2027 in Boll ausgerichtet?

Einzelhandel in Hechingen Eva Pfeifer öffnet „Kartenliebe“ – das wird geboten

Frischen Wind in den Hechinger Einzelhandel bringt Eva Pfeifer mit ihrem Atelier und Ladengeschäft „Kartenliebe“. Sie möchte mit der Neueröffnung am verkaufsoffenen Sonntag weiteren Händlern Mut machen, in der Zollernstadt ansässig zu werden.