Narren in Halbmeil: Die Fastnacht 2025 wird vor allem modisch

1 Fünf Models gaben das Fasnetsmotto bekannt. Foto: Buchta

Die Halbmeiler Narren haben ihr Motto „Haute Couture und Glitzerschein – Halbmeil lädt zur Fashion Week ein“ bekanntgegeben.









Das Halbmeiler Gasthaus „Kreuz“ war wieder proppenvoll, als sich die Narrenzunft zu ihrer 70. Martinisitzung traf. Lautstark und ziemlich schräg wurden die vielen Narren von 13 Musikern der Halbmeiler „Halunken“ empfangen. Hexenmeister Leon Alpergin gab einen Rückblick auf die Fasnet 2024, die mit einem Besuch in Aichhalden und der Höllenmast in Hofstetten begann. Er erinnerte an die vielen Auswärts-Einsätze, das von Brandalarm so jäh gestörte Narrenbaumstellen, die Fasnetseröffnung am Halbmeiler Narrenbrunnen, den Umzug in Halbmeil bis hin zum Kehraus und Hexenfraß.