4 Fasnet 2022 fällt aus: Die Riedbachhexen hoffen auf eine unbeschwerte Fasnet spätestens im Jahr 2023. Foto: Schnurr

Düstere Aussichten für Fasnetsfreunde: Ein weiteres Jahr ohne Umzüge und Prunksitzung steht für die Narren in Geislingen, Binsdorf und Erlaheim an. Ganz geben die Zünfte die Hoffnung auf närrisches Treiben allerdings noch nicht auf.















Geislingen - Nach langem Bangen und Hoffen der Narrenzünfte in Geislingen, Binsdorf und Erlaheim steht es nun fest: Die Fasnet wird zum zweiten Jahr in Folge mit Blick auf die Entwicklung der Pandemie nicht wie gewohnt gefeiert werden können.

"Zum jetzigen Stand findet so gut wie gar nichts statt", teilte Matthias Killmayer, der Vorsitzende der Geislinger Narren, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Am 8. Januar wäre die fünfte Jahreszeit in Geislingen eigentlich gestartet. Schweren Herzens hat die Narrenzunft alle Veranstaltungen vorläufig abgesagt.

Narrenbaumstellen in kleiner Runde

Das heißt für die Geislinger konkret: keine Prunksitzung, kein Brauchtumsabend und kein Gardetanz. Doch ganz gibt der Vorsitzende der Narrenzunft die Hoffnung nicht auf: Wie es um den traditionellen Umzug am Fasnetsamstag steht, ließ Killmayer noch offen: "Vielleicht können wir da noch kurzfristig reagieren und was Kleines machen." Auch das Aufstellen des Narrenbaums soll in diesem Jahr nur in kleiner Runde vonstattengehen.

Ähnlich will es die Erlaheimer Narrenzunft abhalten: Laut dem Vorsitzenden Matthias Zirkel seien alle Veranstaltungen, inklusive dem Showtanz am 19. Januar, abgesagt worden. "Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es einen Umzug geben wird", sagt Zirkel. Ersatzveranstaltungen im kleinen Rahmen seien bisher noch keine geplant, dafür sei die Situation aktuell noch zu ungewiss.

"2022 wird eine spontane Fasnet"

"Im Moment kann man noch nicht viel planen", findet auch Susanne Pawlika, die Vorsitzende der Bindsorfer Narren. Fest steht: der Umzug und die Hallenfasnet in Binsdorf werden 2022 nicht stattfinden. Geplant sei auch "eine kleine Überraschung für die Mitglieder". Wie diese aussehen wird, könne sie noch nicht sagen, dafür sei die Gesamtsituation noch zu ungewiss.

Den Geislingern Riedbachhexen liegt nach eigenen Aussagen vor allem eines am Herzen: "der Zusammenhalt". Gemeinsam mit den Mitgliedern habe der Verein entschieden, die Fasnet 2022 abzusagen. "Wir hoffen, dass wir uns spätestens 2023 wieder völlig unbeschwert, gesund und munter treffen können", teilen die Hexen mit.

Über eines sind sich aber alle Narrenzünfte rund um Geislingen einig: "Die Fasnet 2022 wird eine spontane Fasnet", fasst Pawlika zusammen. Zwar seien die Veranstaltungen und großen Umzüge abgesagt, im kommenden Jahr müsse man dann entsprechend der aktuellen Corona-Situation entscheiden, ob und wie die Fasnet 2022 zumindest im kleinen Rahmen stattfinden kann.