Narren in Fischbach: Streit mit der Feuerwehr beigelegt

1 Christoph Droxner (rechts) zeigte sich im Einklang mit dem stellvertretenden Zunftmeister Andy Ettwein erleichtert darüber, dass die Feuerwehr bei den Umzügen der Narrenzunft den Absperrdienst übernimmt. Foto: Albert Bantle

Der Streit zwischen Narrenzunft Fischbach und Feuerwehr ist beigelegt, so dass der Kinderumzug am „Schmotzige Dunnschtig“ und auch der großen Umzug am „Fasnetsunntig“ stattfinden können.









Mit einer guten Nachricht wartete am Dreikönigstag im Rahmen des Häsabstaubens im Narrenstüble zur Freude der anwesenden Narrenschar Fischbachs Zunftmeister Christoph Droxner auf: In diesem Jahr finden in Fischbach Narrenumzüge statt. Dies gelte sowohl für den Kinderumzug am „Schmotzige Dunnschtig“, als auch für den großen Umzug am „Fasnetsunntig“.