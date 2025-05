Eine umfassende Tagesordnung mit Neuwahlen und Ehrungen galt es an der Jahreshauptversammlung der Nichthuldiger und Kirchamäus abzuarbeiten.

Der Einladung waren über zahlreiche Zunftmitglieder in den Saal des Gasthauses Adler nach Zimmern gefolgt, wo sie durch Narrenmutter Rosi Schmidt empfangen wurden.

In ihrer Bilanz erinnerte sie an die Termine und Veranstaltungen der Bisinger Narren teilnahmen, unter anderem an das Kinder- und Ringtreffen des Narrenfreundschaftsrings Zollernalb und an das 70-jährige Bestehen der Bisinger Hexen mit Narrendorf auf dem Marktplatz, außerdem an den Umzug am Fasnetdienstag.

Nach sieben Eintritten besteht die Zunft nun aus 184 aktiven Mitgliedern, wovon 22 Kinder und Jugendliche sind, so Schmidt.

Dank und Anerkennung galt allen aktiven, engagierten Funktionären. Sudlerin Anna Rapp informierte in ihrem Bericht über Narrenratssitzungen plus deren Beschlüsse.

Ehrungen für Treue und Verdienste

Über Einnahmen und Ausgaben gab Guldenscheffler Claus Hild Aufschluss. Nach bestätigter Kassenprüfung entlastete die Versammlung auf Antrag von Dieter Payean die Funktionsträger.

In den Genuss einer Ehrung für Treue und besondere Verdienste kamen: Gabriele Arntzen, Magdalena Frank, Leonie Brausam, Alexandra Hölle, Roman Woitelliet und Alfred Sauter.

Vatertagswanderung, Marktplatzhockete, Weihnachtsmarkt

Die durchgeführten Neuwahlen erbrachten bei Einstimmigkeit folgende Ergebnisse: Narrenvater Jonas Ott, Narramoaschter Paul Haspel, Sudler Anna Rapp, Dr’ Bot kommissarisch Paul Haspel, Obma Jannis Fliegert, Wiet Johannes Langenstein, Wietle Tobias Koch, Kendsmagd Magdalena Frank und Lea Fliegert, Bäschtler Carlo Binder, Gruschtler Holger Dehner und Kassenprüfer Robert Galati.

In der Vorschau auf 2025 nannte Rosi Schmidt die bereits feststehenden Termine: 29. Mai Vatertagswanderung, 20.Juli Marktplatzhockete, 15. November Hasenessen. 21. November Herbstringversammlung, Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Bisingen.

