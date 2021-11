Notfälle Notruf in Baden-Württemberg wieder erreichbar

UPDATE: Die Notrufnummern 110 und 112 sind in Baden-Württemberg nach einer rund zweistündigen Unterbrechung wieder erreichbar. Störungen habe es auch in anderen Bundesländern gegeben, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag in Stuttgart mit.