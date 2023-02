1 Rottenburger Ahlande feiern ihre Ahlandtaufe am Fasnetsdienstag auf dem Marktplatz. Foto: Narrenzunft Rottenburg/NZ

Vom Schmotzigen Donnerstag bis Dienstag um Mitternacht ist Rottenburg fest in der Hand der Narren: In dieser Übersicht erfahren Sie, wann und wo die Narren feiern, welche Partys kostenlos sind und wer umsonst zum Umzug darf.









Demnächst ist es soweit: Die Hochphase der Fasnet beginnt. Auf diese Veranstaltungen können sich Narren in Rottenburg freuen:

Straßenfasnet ist in Rottenburg am Schmotzigen Donnerstag, 16. Februar, ab 14 Uhr. Ein großer Narrenzunftstand bietet auf dem Marktplatz verschiedene Attraktionen. Ab 19 Uhr steht der Marktplatz unter dem Thema Hexentanz. Die Narrenzunft Rottenburg marschiert ein, es gibt den Hexentanz und den Ahlandtanz zu sehen. Ab 19.50 Uhr gibt es einen Umzug aller beteiligten Gruppen vom Marktplatz zu Festhalle. Ab 20 Uhr ist dann die große Fasnetseröffnung unter dem Motto „Unter Palmen“ in der Festhalle geplant. Zum Einmarsch aller Zunftgruppen spielt die Stadtkapelle Rottenburg, später legt DJ De La Rock auf.

Seniorenfasnet in der Festhalle

Der Freitag beginnt um 14 Uhr mit der Seniorenfasnet in der Festhalle. Unter anderem tritt der Tanzsportclub „Dancing Shoes“ aus Reutlingen auf. Zum Tanz und zur Unterhaltung spielt die Stadtkapelle Rottenburg.

Party am Samstag

Am Samstag ist um 13.30 Uhr eine Zunft-Messe in der St. Moriz-Kirche. Ab 14.30 Uhr ist Straßen-Fasnet in allen Gassen der Altstadt. Abends ab 20 Uhr können die Narren bei der Ü30-Party in der Festhalle feiern. Die Party steht unter dem Motto „Superhelden“. Zum Einzug der Narrenzunft spielt der Musikverein Wurmlingen. Danach legt DJ De La Rock auf. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, Eintritt kostet 5. Der Einlass ist ab 30 Jahren.

Der Sonntag

Der Fasnetssonntag beginnt um 13.30 Uhr mit dem „Ahland-Hoppa“ durch das Kalkweiler Tor zum Marktplatz. Zur gleichen Zeit beginnt der große Umzug. Der Umzug zieht in zwei bis zweieinhalb Stunden über rund 1,7 Kilometer durch die Stadt. Es beteiligen sich rund 90 Gruppen mit mehr als 3500 Narren. Er setzt sich um 13.30 Uhr in Bewegung und verläuft über den Eugen-Bolz-Platz, Sprollstraße, Tübinger Straße, Ehinger Straße, Ehinger Platz, Königstraße, Marktplatz, Königstraße, Eugen-Bolz-Platz und Seebronner Straße. Die Auflösung ist in der Jahnstraße bei der Festhalle. Die Festhalle ist nach dem Umzug bewirtet.

Kinder und Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr haben freien Eintritt zum Umzug. Alle anderen Besucher können ein Festabzeichen für 4 Euro kaufen (3,50 Euro im Vorverkauf). Das Abzeichen ist im Vorverkauf in vielen Geschäften sowie bei der WTG am Marktplatz erhältlich.

Rosenmontag

Am Rosenmontag ist ab 13.30 Uhr großer Narrensamen-Umzug durch die Stadt. Kinder im närrischen Häs sind eingeladen, mitzulaufen. Sie werden von den Laufnarren betreut. Anschließend ist um 14.30 Uhr Kinderball in der Festhalle.

Abends lädt die Narrenzunft ab 20 Uhr zur „Nacht der Narren“ in die Festhalle ein. „Das Programm ist gefüllt mit Showtanz und Guggamusik. Zwei DJs werden die Stimmung anheizen“, verspricht die Narrenzunft. Einlass ist ab 19 Uhr.

Ahlandtaufe auf dem Marktplatz

Am Dienstag ist um 14 Uhr die Ahlandtaufe auf dem Marktplatz. Es handelt sich dabei um eine zeremonielle Aufnahme der „Neu-Ahlande“. Ab 17 Uhr findet der Fasnetsausklang im Zunfthaus statt. Dort können sich die Narren noch ein letztes Mal auf Essen, Unterhaltung durch Fasnetskapellen und eine Scheuerdisco freuen. Um 23.15 Uhr findet ein Trauermarsch zum Marktplatz statt, bevor um 23.30 Uhr die Fasnetsverbrennung und und ein Feuerwerk auf dem Marktplatz stattfinden.

Was kostenlos ist

Folgende Veranstaltungen sind kostenlos: Hexentanz auf dem Marktplatz, Seniorenfasnet in der Festhalle, freier Eintritt in die Festhalle nach dem Umzug am Sonntag, Narrensamenumzug, Kinderball in der Festhalle, Nacht der Narren in der Festhalle, Fasnetsverbrennung auf dem Marktplatz. Bei allen Veranstaltungen im Zunfthaus ist der Eintritt frei.