Narren glänzen in Ergenzingen: Christbäume verschlissen – Morlock wird „Zunftcleverle“

Krankenhaus in Freudenstadt Schüler dürfen Schockraum und Pathologie besichtigen

Immer wieder kommt es in der Region zu Verkehrsunfällen, bei denen die Opfer schwer verletzt oder sogar getötet werden. In den Zeitungsberichten darüber geht es dann meist um den Unfallhergang und die Rettungsarbeiten an der Unfallstelle. Doch was passiert danach eigentlich im Krankenhaus? Die Klinik hat dazu nun einen Einblick gewährt.