2 Pflegefachkraft Tamara Kronester (links) und die Vorsitzende der Weiherhexen, Jaqueline Brütsch, halten zwei der Pakete mit verschiedenen Leckereien, die die Hexen den Pflegeheim-Bewohnern zukommen lassen. Vorab stand ein verpflichtender Corona-Test an.Foto: Weiherhexen Foto: Schwarzwälder Bote

Narren: Bewohner der Pflegeheime freuen sich über Geschenke

St. Georgen. Sie sind seit vielen Jahren gern gesehene Gäste im Lorenzhaus – die Narren der Bergstadt besuchten Senioren wie auch Pflegekräfte anlässlich der Fasnet schon immer gerne im Häs. Das alles stellte sich in diesem Jahr etwas anders dar.

"Wir haben von den Zünften Häser bekommen, und unsere Pflegekräfte gehen damit zu den Bewohnern, die das wirklich toll finden – ich habe eine ältere Dame erlebt, die sogar Tränen in den Augen hatte", sagt Elisabeth Haas, Leiterin des Sozialdiensts im Lorenzhaus.

Da pandemiebedingt der Besuch der "echten" Hästräger deutlich beschränkter war, hatte sich die Narrengemeinschaft etwas anderes einfallen lassen: Narrenrat Roland Elsner von der Narrenzunft St. Georgen besuchte am Fasnetsdienstag das Lorenzhaus – er hatte im Häs in den Untiefen seines Gutsele-Beutels Gutscheine mitgebracht von zwei Restaurants der Bergstadt: "Wir Narren machen keine leeren Worte, drum gibt’s ’nen Gutschein für Pizzatorte", reimte er dazu bei der Übergabe an Elisabeth Haas und Pflegefachkraft Sarah Ketterer – mit Abstand, Masken, und das alles noch vor dem Haus. Insgesamt rund 500 Euro haben die Narren gesammelt, das reicht für Pizza für alle. "Zugleich unterstützen wir damit die St. Georgener Gastronomie und schlagen somit zwei Fliegen mit einer Klappe", so Elsner.

Bereits am Rosenmontag hatten die Weiherhexen Lorenzhaus und Elisabethaus aufgesucht. Die Vorsitzende Jaqueline Brütsch überreichte mehrere Pakete an Pflegefachkraft Tamara Kronester und Pflegehelferin Marina Raak – sie unterstützten die nette Hexe bei deren Aktion. In vielen Päckchen brachten sie Bewohnern und Pflegekräften verschiedene Sorten Kaffee, Tee und Kakao, Kaffeesahne, dazu jeweils Nuss- und Quarkzopf. "Natürlich haben wir auch noch eine nette Karte an das Team beigefügt", so Brütsch. Die Hexen haben im Lorenzhaus auf allen drei Ebenen je einen Karton mit den genannten Leckereien übergeben. Fürs Elisabethhaus gab es nur einen Karton, da es auch nur eine Station gibt. Beide Aktionen kamen bei Pflegenden wie auch Bewohnern bestens an.