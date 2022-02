3 Roland Horn schöpft Narrensuppe to go aus. Foto: Graf

Nusplingen - Auch wenn die Fasnet in diesem Jahr coronabedingt deutlich kleiner ausfallen muss, haben sich die Mitglieder der Narrenzunft Tannenburg einige Aktionen überlegt, anhand derer die Fasnet trotz allem im Ort einkehren kann. Mit einem "Narrenschmaus to go" brachte die Narrenzunft Tannenburg ein kleines Stück Fasnet in die Nusplinger Haushalte.

Da es bereits die zweite Fasnet ist, die unter Coronabedingungen stattfinden muss, gibt es eine Wiederholung des "Narrenschmaus to go". Die Idee der jüngeren Ausschussmitglieder ist damals sehr gut angekommen, sodass klar war, dass es eine Wiederholung geben wird, falls es eine weitere Corona-Fasnet geben wird.

Ähnlich wie Fasnetsküchle

Am Samstag wurde dann in der Zunftstube fleißig Narrensuppe und "Dubacknudla" gekocht. Die Narrensuppe – bestehend aus Gulasch, Kartoffeln und allerlei Gemüse – wird normalerweise am Schmotzigen Donnerstag in der Festhalle aufgetischt und ist für viele Hansele, Westerbergteufel und Musiker eine willkommene Stärkung vor dem Narrensamensäen.

Die "Dubacknudel" ist ein beliebtes Gebäck bei den Nusplingern. Der Teig erinnert stark an den der in der Region üblichen Fasnetsküchle. Das Besondere an den "Dubacknudla" liegt in der Teigverarbeitung: Von diesem werden mit einem Teigschaber Streifen abgestochen, ausgerollt und anschließend zu einer Spirale gedreht. Danach werden die "Nudla" in heißem Fett ausgebacken und anschließend in Zimt und Zucker gewendet.

Rezept stammt aus Bruchsaler Bäckerei

Unter dem Namen "Emis Dubacknudeln" ist die Backanleitung im "Kindergartenkochbuch" zu finden, das in nahezu jedem Nusplinger Haushalt zum Standardinventar gehört. Emi Braun, von der das Rezept in diesem Buch stammt, habe das Dubacknudel-Backen in den 1950er-Jahren aus einer Bruchsaler Bäckerei nach Nusplingen gebracht, wo es sich über die Jahre etabliert hat. Das Gebäck ist beliebt: Insgesamt 400 "Dubacknudla" wurden verspeist und 90 Portionen Narrensuppe.

Umzug fällt aus

Neben dem "Narrenschmaus to go" war in Nusplingen am Fasnetswochenende unter anderem auch ein Rätsel-Rundweg für kleine und große Narren geboten. Auf einer ausgeschilderten "Umzugsstrecke" waren verschiedene Fragen und Aufgaben rund um die Narrenzunft zu bewältigen. Auf aufmerksame Narrenkinder wartete am Ende eine kleine Überraschung als Belohnung.

Am Fasnetsdienstag wird der traditionelle Krämermarkt ums Rathaus stattfinden – auf den Umzug durch die Nusplinger Straßen müssen die Narren in diesem Jahr schweren Herzens verzichten.