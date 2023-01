So lief der Nachumzug in Pfaffenweiler

1 Zahlreiche Gruppen bereichern den Nachtumzug in Pfaffenweiler. Foto: Zimmermann

Die Fasnetsumzug-Saison im Villinger Umland ist mit dem Nachtumzug in Pfaffenweiler eröffnet.















Link kopiert

VS-Pfaffenweiler - Fast zwei Stunden schlängelten sich Narren aus 60 Gruppen durch den Ort, bei angenehmem Wetter und bester Stimmung. Auf einen Einwohner kam ungefähr ein Narr.

"Du weißt wie es geht und kannst es eigentlich auch, aber du stellst dich nach zwei Jahren Pause beim Organisieren von einem Umzug an, als hättest du noch nie so etwas gemacht", brachte Co-Vorstand Manuel Straub die Fasnetsabstinenz auf den Punkt. Die Zeit habe auch gezeigt, dass sich die Narren enger zusammentun müssen, dass so etwas klappt. Es werde hoffentlich nichts passieren, ergänzte Ortsvorsteher Martin Straßacker und drückte seinen Abscheu gegen Übergriffe auf Helfer aus.

Teilweise weite Anreise

Die Zünfte und Gruppierungen kamen überwiegend aus dem Bereich VS, Bad Dürrheim, Donaueschingen und Umgebung aber auch aus dem Klettgau, bis Ravensburg und Oberrhein. Die weitesten Anreisen hatten die Waldmännle aus Bühlertal und die Spessart-Eber aus Ettlingen. Bei einigen Gruppen mochte man ob ihrer Größe vermuten, ob etwa der ganze Ort ins Narrenhäs geschlüpft war, nur noch getoppt von der Hexenzunft Villingen. Zuschauer und Narren harmonierten bestens miteinander. Wer Näheres über die teilnehmenden Gruppen wissen wollte, erfuhr es von den Umzugssprechern.

Illuminierte Plätze am Umzugsweg

Die markantesten Plätze am Umzugsweg waren illuminiert, so dass sich Zuschauer und Narren nicht nur im Schummerlicht begegnen mussten. Man hatte regelrecht aufeinander gewartet, auch wenn die Annäherungsversuche nach so langer Zeit zunächst noch etwas schüchtern ausfielen. Auf den Abmarschpositionen war jeder gut gelaunt, auch ohne die sonst so zahleichen Doping-Getränkeflaschen. Nach dem Umzug war noch lange nicht Schluss. In der Festhalle, dem Festzelt und den zahlreichen Besenwirtschaften konnten die Eingelassenen den Staub der ganzen letzten Jahre aus dem Häs schütteln. Die Festbesucher, waren zufrieden und werden sicherlich gerne wiederkommen.