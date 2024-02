Namibia: Namibias Präsident Hage Geingob ist tot

1 Namibias Präsident Hage Gottfried Geingob wurde 82 Jahre alt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Einst wurde Hage Geingob als brillanter Denker und einer der Gründerväter des unabhängigen Namibias verehrt. Doch während seiner Präsidentschaft blätterte sein Ruhm stetig ab.









Windhuk - Der namibische Präsident Hage Geingob ist tot. Er starb am frühen Sonntagmorgen in einem Krankenhaus in Windhuk, wie sein Stellvertreter Nangolo Mbumba in sozialen Medien mitteilte. Geingob war 82 Jahre alt. "Die namibische Nation hat einen hervorragenden Diener des Volkes, eine Ikone des Befreiungskampfes, den führenden Architekten unserer Verfassung und die Säule des namibischen Hauses verloren", sagte der amtierende Präsident Mbumba in seiner Erklärung.