Namenswettbewerb in Bisingen: Hohenzollernplatz, Am alten Kesselhaus – das sind die Favoriten

Der von der Gemeinde Bisingen ausgelobte Namenswettbewerb für zwei Plätze und die zentrale Verbindungsachse im neuen Wohnquartier hat klare Bürger-Wünsche hervorgebracht.
In die Suche nach Straßen- und Platz-Namen, die auf dem „Maute“-Areal verankert werden sollen, hat die Gemeinde Bisingen die Bürgerschaft im Rahmen eines Wettbewerbs aktiv eingebunden. Die dankte es mit ihrer Teilnahme. Es wurden viele Vorschläge eingereicht, die bis Mitte März vom Gestaltungsbeirat fürs „Maute“-Areal gesichtet wurden. Im nächsten Schritt wurde eine engere Auswahl getroffen.