Namensdebatte in Rottweil: Ein Platz, zwei Friedrichs – eine Entscheidung

Der Friedrichsplatz behält seinen Namen, wird aber künftig dem Staufferkönig gewidmet. Warum sich SPD+FFR dennoch viel Spott anhören mussten, lesen Sie hier.
„Egal wie sie entscheiden, aber bitte tun Sie’s“, bat Oberbürgermeister Christian Ruf die Gemeinderäte darum, endlich einen Knopf an die Diskussion um die Umbenennung des Friedrichsplatzes zu machen.Genau genommen ist es eine Umwidmung, denn der Friedrichsplatz bleibt Friedrichsplatz – nur soll er künftig nicht mehr nach dem früheren württembergischen König, sondern nach Friedrich II, dem Stauferkönig, benannt sein.