Namensdebatte in Rottweil: Ein Platz, zwei Friedrichs – eine Entscheidung

Der Friedrichsplatz behält seinen Namen, wird aber künftig dem Staufferkönig gewidmet. Warum sich SPD+FFR dennoch viel Spott anhören mussten, lesen Sie hier.

„Egal wie sie entscheiden, aber bitte tun Sie’s“, bat Oberbürgermeister Christian Ruf die Gemeinderäte darum, endlich einen Knopf an die Diskussion um die Umbenennung des Friedrichsplatzes zu machen.Genau genommen ist es eine Umwidmung, denn der Friedrichsplatz bleibt Friedrichsplatz – nur soll er künftig nicht mehr nach dem früheren württembergischen König, sondern nach Friedrich II, dem Stauferkönig, benannt sein.

Welcher Friedrich da nun letztlich Namenspatron des bald neugestalteten Platzes im Herzen Rottweils ist, dürfte die wenigsten beschäftigen. Viel relevanter ist da die Debatte selbst, die durch den SPD+FFR-Antrag ausgelöst worden war.

Nichts Wichtigeres zu tun?

Die beiden Fraktionen hatten vor der Fasnet vorgeschlagen, den Friedrichsplatz in Rindermarkt umzubenennen. Der Antrag hatte der Fraktion viel Häme eingebracht, worauf sie ihn zurückzogen. Doch anstatt das Thema – wie Peter Schellenberg (FWV) es ausdrückte – „ in der Schublade verschwinden zu lassen“, sah sich der Gemeinderat nun erneut gezwungen, Stellung zu beziehen.

Die Reaktion aus der Bürgerschaft seien eindeutig gewesen. Ärgerlich sei vor allem, dass der Eindruck entstanden sei, der Gemeinderat habe nichts Wichtigeres zu tun. Das Gremium werde als Ganzes wahrgenommen – „und da muss ich mich dann erklären“, sagte Schellenberg verärgert.

Viel Spott von der CDU

Der Antrag sei zu einer Unzeit gekommen. Man sei „arg bemüht“, den Ergebnishaushalt einzuhalten, sprich: unnötige Kosten zu vermeiden. Der Bürger werde mit Baustellen, Umfahrungen und nun auch noch einer zweijährigen Sperrung des Friedrichsplatzes belastet, zählte Schellenberg auf. Er lehne den Antrag ab.

Harald Armin Sailer (FDP) – „Mir wurst, so lange es nichts kostet“ – kündigte ebenfalls an, abzulehnen, sobald man für die Umwidmung „auch nur einen Cent in die Hand“ nehmen müsse. Und für Rasmus Reinhardt (CDU) verlangte der Antrag, den „fiesen Charakter des dicken Friedrich gegen den beliebten Friedrich den Stauffer“ zu ersetzen, nach einer „umfassenden Würdigung“. SPD+FFR mussten sich einige Spitzen anhören.

Reinhardt halte es für zweckmäßig, einen Wechselrahmen zu justieren, der nach Belieben bestückt werden könne – für den Fall, dass erneut eine Umwidmung anstehe. Die CDU lehne den Antrag ab – „wenn die SPD dafür ist, ist die CDU dagegen.“

Es geht um den passenden Friedrich

Jürgen Mehl (SPD+FFR) betonte, es gehe „ums Kleingedruckte“ und darum, für den zentralen Platz einen Friedrich auszusuchen, der passt. Unter Friedrich II sei vor rund 800 Jahren das „neue Rottweil“ entstanden. Dennoch seien ihm weder Plätze noch Straßen gewidmet, während Friedrich der I. und seine Nachkommen auch in der Südstadt Straßenschilder schmückten.

Die Grünen mit Ingeborg Gekle-Maier konnten sich mit dem Stauffer-Friedrich anfreunden. In Richtung CDU sagte die Fraktionssprecherin: „Ich wundere mich, wie viele Worte und wie viel Häme man finden kann.“

Ganz schön knapp

Nie sei ihm eine Entscheidung so leicht gefallen wie diese – und sei doch so wenig effektbehaftet, meinte OB Christian Ruf. Und dennoch – beinahe hätte es bei der Abstimmung einen Patt gegeben. Mit 12 Stimmen dafür, neun dagegen und zwei Enthaltungen bleibt der Friedrichsplatz also Friedrichplatz – nur eben benannt nach dem Staufferkönig.