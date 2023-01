1 Ein neues Logo für einen neuen Namen Foto: Kreudler

Mit einem neuen Namen wollen die Inhaber ihre Tanzschule auf die nächste Stufe heben.















Der Name "Gayer" steht seit über 40 Jahre für hochwertiges Tanzen im Neckartal. Für die Inhaber Jasmin Gayer und Markus Dreßler ist es nun an der Zeit das gemeinsame Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Dazu gehört auch die Namensänderung der Tanzschule inklusive neuem Logo und Claim: "Tanzschule TIN" – Tanzen im Neckartal.

Tanzen an mehreren Standorten möglich

Die Tanzschule TIN bietet an den vier Standorten Rottenburg, Horb, Sulz und Oberndorf ein großes Repertoire an Tanzkursen an: Paartanz für Erwachsene, Paartanz für Jugendliche, Hochzeitstanz, Videoclip-Tanzen, Kindertanzen. "Entspannung und Flexibilität" möchte das Team der Tanzschule seinen Mitgliedern bieten.

Vor den Tanzstudios stehen kostenlose Parkplätze für die Besucher bereit, in den modernen Räumen herrscht eine wohlige Atmosphäre und das Team ist immer für einen kleinen Schnack oder Scherz aufgelegt.

"Tanzen wann, wie oft und was du willst"

Flexibilität bietet vor allem das offene Kurssystem von TIN: Der monatliche Mitgliedsbeitrag berechtigt zur Teilnahme an jedem Tanzkurs, der angeboten wird. Die Tanzpaare können also mehrmals pro Woche am gleichen oder an verschiedenen Standorten tanzen und dabei neue Tanzstile ausprobieren. "Tanzen wann, wie oft und was du willst", lautet hier das Motto. Auch die regelmäßigen Motto-Tanzpartys und die freie Tanzzeit am Freitagabend werden von den Tanzkreisen der Jugendlichen und Erwachsenen zahlreich angenommen.

Choreografie für den gelungenen Hochzeitstanz

Die Hochzeitskurse der Tanzschule sind seit jeher ein gefragtes Angebot. "Hochzeitspaaren empfehlen wir zunächst unsere Hochzeitskurse in Gruppenform zu besuchen, bevor sie Privatstunden buchen. Das ist lockerer und macht deutlich mehr Spaß", so die beiden passionierten Tanzlehrer. Bestenfalls kommen ungeübte Paare bereits ein dreiviertel Jahr vor dem Hochzeitstermin zur Tanzschule. Beim entspannten Tanzen entwickelt sich eine gewisse "Tanzroutine" bei jedem Paar. Auf dieser Basis kann dann ein individueller, gelungener Hochzeitstanz choreografiert werden.

Das Highlight ist der Abschlussball

Die Tanzschule pflegt aktuell Kooperationen mit über 30 verschiedenen Schulen und hat damit die Möglichkeit rund 1000 Kinder und Jugendliche für das Tanzen in jeglicher Form zu begeistern. "In der neunten Klasse haben wir die Möglichkeit, die Jugendlichen auf den Geschmack zu bringen. Viele bleiben dabei und haben mega Spaß an ihrem neuen Hobby!", so Tanzschulchefin Jasmin Gayer. "Das Highlight jedes Tanzschülers ist der Abschlussball", verrät Inhaber Markus Dreßler. Dieses Jahr fand das Event als "Tanz in den Mai" statt. Die regional bekannte Top-Band "Ambience" lockte an zwei Abenden rund 1200 Gäste in die Hohenberghalle in Horb und garantierte beste Tanzmusik und gute Unterhaltung von Anfang an. Die Tanzschule TIN lädt Interessierte jederzeit zum unverbindlichen Schnuppern an einem der vier Standorte ein. Bildunterschrift: Das Team der Tanzschule TIN präsentiert sich unter neuem Namen in bewährter Qualität.