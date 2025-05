Namen im Kreis Rottweil: Verblüffende Karte – das ist die bekannteste Person aus deinem Ort

Karten zeigen Orte an? Nun, nicht immer. Die Online-Karte des Kartenspezialisten Topi Tjukanov aus Helsinki zeigt an der Stelle des jeweiligen Ortes einen Namen an – und zwar den der bekanntesten oder „bemerkenswertesten“ Person aus diesem Ort. Und das funktioniert auch für den Kreis Rottweil. Wir haben es ausprobiert.

Es ist faszinierend. Zunächst ist der ganze Globus dargestellt – und Namen wie Cristiano Ronaldo, Pablo Picasso oder Donald Trump sind schon „von weitem“ zu sehen. Wer dann immer weiter hineinzoomt, landet dann schließlich bei seinem Heimatort – und damit bei dem Namen des bekanntesten Bürgers.Keine Sorge übrigens: Wer geografisch nicht so bewandert ist, kann sich die echten Ortsnamen mit einem Klick anzeigen lassen.

So werden die Namen ermittelt

Doch wie wurden die „Promis“ denn überhaupt ermittelt? Die Daten dieser besonderen Karte stammen laut eigenen Angaben aus einer sogenannten „kreuzweise verifizierten Datenbank bemerkenswerter Personen“ von Nature.com. Es seien Daten von Personen von 3500 vor Christus bis 2018 nach Christus enthalten – wiederum weitestgehend basierend auf Daten von Wikipedia und Wikidata.

Mit einem Klick auf den Namen wird dann auch noch auf der Karte ein Bekanntheitsgrad ausgewiesen sowie die Info, ob die Person männlich oder weiblich ist und ob sie noch lebt.

Und was wird nun im Kreis Rottweil für die einzelnen Orte angezeigt? Wir haben Stichproben gemacht und teilweise überraschende Namen entdeckt. Vielleicht weiß so mancher gar nicht, wer da alles aus der eigenen Gemeinde kommt?

Safranski sticht Weippert

In Rottweil beispielsweise dürften jüngere Jahrgänge inzwischen auf Moderatorin Lola Weippert tippen – aber für sie reicht es im Ranking nicht nach oben. Die Datenbank reicht schließlich weit zurück. Rüdiger Safranski, geboren 1945, ist als bekanntester Bürger Rottweils ausgewiesen – er ist Literaturwissenschaftler, Philosoph und Schriftsteller.

Sportgrößen in Schramberg

In Schramberg geht es sportlich zu: Georg Knöpfle (1904-1987) hat hier laut Karte und Datenbank den bemerkenswertesten Namen. Ein Fußballer, nach dem auch das Sportheim beim Bernecksportplatz benannt ist. Und Ringerin Sandra Paruszewski findet sich auf der Karte an der Stelle, an der sonst „Sulgen“ steht.

Auch in der Nachbarschaft weist die Karte einer Ringergröße aus: Für Fluorn hat die Datenbank Rainer Trik, Jahrgang 1963, ein „German Wrestler“ als bemerkenswertesten Namen ermittelt.

Nicht weit davon entfernt steht der Name Eugen Bea (1898-1969) – und zwar als bekannteste Persönlichkeit von Aichhalden. Er war Kaufmann und bekannter Politiker, zuletzt im Badischen Landtag bis 1952.

Wofür steht CDU-Politiker Heiner Geißler?

Priester Hans Buob ist der Name, der für Zimmern in der Karte steht, Bildhauer Landolin Ohnmacht (1760 bis 1834) ist es für Dunningen. Der Bauernsohn war zu seiner Zeit ein berühmter Mann – man sprach von ihm auch in den Kunstmetropolen der damaligen Zeit, so in München und Dresden, in Hamburg und Frankfurt.

Der Flug über die Karte bleibt interessant, und überall gibt es Neues zu entdecken. Für welchen Ort steht wohl der bekannte CDU-Politiker Heiner Geißler? Genau, für Oberndorf, wo er 1930 geboren wurde. In den Jahren 2010 und 2011 war er Schlichter im Konflikt um das Bahnhofsbauprojekt Stuttgart 21 – im Jahr 2017 verstarb er.

Joshua Kimmich ist nicht zu finden

Egal ob Bösingen, Wellendingen, Villingendorf oder Glatt – die interaktive Karte des Kartenmachers Topi Tjukanov bietet einen interessanten Einblick in Persönlichkeiten und Geschichte. Und wer will, kann die Reise über den ganzen Globus fortsetzen.

Allerdings dürfte manch einer angesichts der dort vermerkten Namen ein ganz anderes Empfinden haben, was das „Bekanntsein“ heutzutage angeht. Das zeigt sich am Beispiel Bösingen. Denn nein, dort steht nicht der Name Joshua Kimmich. Mehr wird an dieser Stelle aber nicht verraten.

