Aufgrund einer schweren Erkrankung des derzeitigen Naldo-Geschäftsführers Christoph Heneka hat der Naldo-Aufsichtsrat laut Mitteilung in einer Sondersitzung die beiden Bereichsleiter der Verbund-GmbH, Anne Lohmüller und Andreas Stanger, interimsmäßig zu weiteren Geschäftsführern bestellt.

Beide werden demnach als Doppelspitze interimsweise maßgeblich ihre Bereiche auch in der Geschäftsleitung verantworten. „Ich bin Frau Lohmüller und Herrn Stanger sehr dankbar, dass sie in dieser auch für den Verkehrsverbund turbulenten Zeit mit ihrer langjährigen Erfahrung für Kontinuität in den kommenden Wochen und Monaten sorgen“, wird die Vorsitzende des Aufsichtsrats, die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle, zitiert.

Lohmüller werde weiterhin für den Bereich „IT, Vertrieb und Kommunikation“ zuständig sein, Stanger für den Bereich „Einnahmeaufteilung, Tarif und Controlling“.

Der Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau, kurz Naldo, ist ein Zusammenschluss der Landkreise Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und des Zollernalbkreises sowie der Verkehrsunternehmen der Region. Das Verbundgebiet umfasst etwa 3700 Quadratkilometer und der Tarif erreicht rund eine Million Einwohner. 13 Eisenbahnlinien und 380 Buslinien mit etwa 3900 Haltestellen sind im Verbund integriert.