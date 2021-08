Naldo in Hechingen

1 Der Hechinger Christoph Heneka freut sich darauf, viele neue Ideen in seiner neuen Position als Geschäftsführer von Naldo umsetzten zu können. Foto: Frey

Mit 57 Jahren hat sich Christoph Heneka noch einmal nach einer beruflichen Veränderung gesehnt. Der Hechinger ist seit März dieses Jahres neuer Geschäftsführer beim Naldo Verkehrsverbund. Er bringt viele Ideen mit und möchte den ÖPNV attraktiver gestalten.

Hechingen - Das Thema Verkehr habe ihn schon immer interessiert, berichtet der neue Geschäftsführer Christoph Heneka im Gespräch mit unserer Zeitung. Der gebürtige Karlsruher hat nach seinem Forstwissenschaftsstudium in Freiburg zunächst in der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg gearbeitet. 2002 ist er mit seiner Familie nach Hechingen gezogen und hat dort die Leitung des staatlichen Forstamts übernommen.

Drei Jahre später wurde ihm die Leitung des Dezernats 1 im Zollernalbkreis übertragen. Diese 15 folgenden Jahre beschreibt der 57-Jährige als "wunderschöne Zeit". Es habe ihn immer gereizt mit dem Kreistag zu arbeiten. 15 Haushalte hat er begleitet, vier Kreistage und zwei Landräte erlebt.

"Bei all der Vielseitigkeit haben sich dennoch manche Dinge immer wiederholt. Mir war klar, dass in meinem Alter noch einmal eine Veränderung kommen sollte", so Heneka. Das Thema Verkehr habe ihn schon immer fasziniert, daher freute sich der Hechinger umso mehr, als er auf die offene Stelle bei Naldo aufmerksam wurde.

"Die Herausforderung bei der Geschäftsführung eines größeren Verkehrsverbundes besteht vor allem im Ausgleich der Interessen und der einzelnen Beteiligten und das Finden von Mehrheiten." Das dabei erforderliche diplomatische Geschick und die Moderation habe ihn schon bei der Arbeit im Kreistag gereizt, erzählt Heneka.

Als er im März diesen Jahres bei Naldo als neuer Geschäftsführer angefangen hat, habe ihm vor allem die Herzlichkeit und Aufgeschlossenheit begeistert, die ihm dort entgegengebracht wurde. "Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man mit so offenen Armen empfangen wird", freut sich Heneka.

Direkt zu Beginn erwartete ihn allerdings eine große Herausforderung: die Pandemie. Zum einen war es schwieriger, sämtliche Mitarbeiter persönlich kennen zu lernen. Zum anderen musste sehr schnell auf die sich rasch ändernden Corona-Verordnungen reagiert werden. "Das war eine große Herausforderung, aber ich bin beeindruckt, wie flexibel unsere Bus- und Zugunternehmen den Betrieb sicherstellen konnten."

"Naldo muss vom Fahrgast her gedacht werden"

Was für neue Impulse möchte Heneka in seiner neuen Position setzen? "Wir müssen dem Fahrgast signalisieren: Wir sind sicher und bei uns geht ihr kein größeres Risiko ein." Mit Offensiven möchte man den ÖPNV wieder attraktiver gestalten. Als Beispiele nennt Heneka einen freien Monat bei der Jahreskarte oder ein größerer Geltungsbereich für die Monatskarte in den Sommermonaten.

"Naldo muss vom Fahrgast her gedacht werden", so der 57-Jährige. "Es beginnt schon mit der Bushaltestellen. Die müssen sauber sein und mit Fahrradständern oder idealerweise Ladestationen ausgestattet werden." Darüber hinaus müsse man mit "Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und Sauberkeit" punkten.

Auch die Aushängepläne müssen übersichtlich und die Tarife verständlich sein. "Der Fahrgast muss genau wissen, welches Ticket er braucht, ohne seinen Enkel fragen zu müssen." Unterm Strich gilt für Heneka: "Die Fahrgastzahlen steigen nur, wenn sich die Fahrgäste wohl fühlen."