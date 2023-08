Die Nahwärme kommt in die Straße – aber wie genau läuft die Bauphase ab? Unsere Redaktion hat vor dem Start der Arbeiten bei der Stadt Wolfach und der Gemeinde Oberwolfach nachgehakt.

Wann genau starten die Arbeiten?

Geplant ist, dass ab Montag, 28. August, die Baustelle eingerichtet wird, so Martin Klausmann, Leiter des Oberwolfacher Bauhofs. Die Arbeiten in der Friedrichstraße selbst sind in drei Abschnitten mit jeweils acht bis zwölf Gebäuden geplant. Wann genau die einzelnen Abschnitte abgeschlossen sein werden beziehungsweise starten lasse sich aber nicht genau voraussagen, da sie teilweise aufeinander aufbauen.

Wie ist der Ablauf geplant?

Gestartet wird mit punktuellen Aufgrabungen zur Sicherstellung der Wasserversorgung ab der Kreuzung Friedrichstraße/Funkenbadstraße. In dieser Zeit wird der Parkplatz am Sängerheim als Umfahrung genutzt, um den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten. Zu diesem Zeitpunkt wird es in der Friedrichstraße zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen durch die Bauarbeiten kommen. Dann folgen die Arbeiten in der Friedrichstraße selbst. Im Bereich Kirche/Kurgarten soll zudem eine zweite Arbeitskolonne eingesetzt werden – wann diese Arbeiten starten, lasse sich aber noch nicht voraussagen, da dafür zunächst die Arbeiten im Kreuzungsbereich abgeschlossen sein müssen. Ein Lagerplatz für die Baustelleneinrichtung wird zudem auf dem Areal der BFT-Tankstelle und dem Gelände der KWA in Oberwolfach eingerichtet.

Müssen die Anwohner damit rechnen, dass ihnen zeitweise das Wasser abgestellt wird?

„Ja, aber immer nur für sehr kurze Zeit“, antwortet Silke Mast aus dem Wolfacher Bauamt. In diesem Zuge soll nur die Ringleitung (also die Redundanzleitungen) hergestellt werden, um die Wasserversorgung immer sicher gestellt zu haben – auch wenn mal irgendwo eine Reparatur gemacht werden muss. Die betroffenen Haushalte werden natürlich dann informiert, so Mast. Und: „Es werden auch nicht alle Haushalte davon betroffen sein“, erklärt sie weiter.

Wie sieht es mit den Parkmöglichkeiten aus?

Während der einzelnen Bauabschnitte besteht für die betroffenen Anwohner keine Parkmöglichkeit an ihren Häusern. Sie werden gebeten, in dieser Zeit an anderen Stellen in der Straße, entlang der Schiltacher Straße, in den Seitenstraßen oder auf den öffentlichen Parkplätzen beim evangelischen Gemeindehaus oder dem Sängerheim zu parken. Aus der Idee, den Kirchplatz vorübergehend als Parkfläche auszuweisen – diese ist vor der Sommerpause im Gemeinderat aufgekommen – ist allerdings nichts geworden, so Silke Mast. Der Kirchplatz sei im Eigentum der Kirche und diene zudem teilweise als Lagerplatz für das Material der KWA.

Wird es für die Anwohner noch weitere Einschränkungen geben?

Auch das verneint Mast. Es werde immer nur ein kleiner Teil der Häuser auf einmal betroffen sein. „Die Anwohner werden immer Zugang zu ihren Häusern haben“, erklärt sie. Auch für das Kinder- und Familienzentrum St. Laurentius würden sich keine Einschränkungen ergeben.

Gibt es weitere Arbeiten, die die Stadt in diesem Zuge mit angeht?

Laut Silke Mast werden im Zuge der Verlegung der Nahwärme lediglich die teilweise Erneuerung beziehungsweise Weiterverlegung der Wasserversorgung mit angegangen. Darüber hinaus sei momentan nichts geplant.

Das Interesse ist stark gestiegen

Die bestehende Nahwärmeversorgung wird derzeit in Teilbereichen der Nachbargemeinde Wolfach und dem Ortsteil Oberwolfach-Kirche interkommunal ausgebaut – die Friedrichstraße ist der nunmehr vierte Bauabschnitt. Bedingt durch die Verteuerung fossiler Energieträger und die Tatsache, dass die Energiewende in immer größeren Teilen der Gesellschaft als notwendig erachtet wird, sei das Interesse an der Nahwärme stark angestiegen, heißt es auf der Homepage der Gemeinde Oberwolfach. Für die Anwohner der Wolfacher Friedrichstraße hatte es Anfang Juli eine Info-Veranstaltung der KWA gegeben – auch die Präsentation dieser Veranstaltung ist online zu finden.