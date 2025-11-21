Nahwärmeausbau in Schopfheim: Versorgungssicherheit und Klimaschutz

Die Stadt Schopfheim baut die Nahwärmeversorgung weiter aus. Kommende Woche beginnt der zweite Ausbauschritt.

Der zweite Ausbauschritt des Infrastrukturprojekts zur Nahwärmeversorgung in Schopfheim startet am 24. November, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Mit dem Vorhaben baut die Stadt ihre nachhaltige Wärmeversorgung weiter aus und verbessert zeitgleich gemeinsam mit dem Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach die digitale Leistungsfähigkeit durch die Erweiterung der Breitbandinfrastruktur.

In mehreren Abschnitten werden sowohl Hauptleitungen als auch – wo möglich – kombinierte Hausanschlüsse für Wärme und Breitband hergestellt. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Ende Oktober 2027.

Der aktuelle Ausbauschritt 1 im Zuge der Straßensanierung in der Adolf-Müller-Straße verläuft bisher planmäßig. Die Anbindung an das Bestandsnetz erfolgte über die Straßenquerung der bestehenden Wärmeleitung Am Stadtgraben.

Der nun folgende Ausbauschritt 2 ist in insgesamt fünf Bauabschnitte unterteilt. Dabei ist geplant, dass die Bauabschnitte 1 und 2, sowie die Bauabschnitte 3 und 4 parallel ausgeführt werden.

Arbeiten sind in fünf Bauabschnitte unterteilt

Bauabschnitt 1: Der Bauabschnitt beginnt auf Höhe der Firma Gardner Denver, Straße An der Wiese und führt in östlicher Richtung knapp über die Kreuzung An der Wiese/Friedrich-Hecker-Straße. Es werden Wärme- und Breitbandleitungen sowie Hausanschlüsse verlegt. Länge der Haupttrasse: zirka 600 Meter

Bauabschnitt 2: Dieser Abschnitt verläuft ab der Kreuzung An der Wiese/Friedrich-Hecker-Straße in südlicher Richtung bis vor den Kreisverkehr Georg-Ühlin-Straße/Hauptstraße (höhe Hieber´s Frischecenter) Es wird ausschließlich Wärmeinfrastruktur verlegt und Hausanschlüsse hergestellt. Länge rund 290 Meter

Bauabschnitt 3: Dieser Abschnitt führt über den Kreisverkehr Georg-Ühlin-Straße/Hauptstraße in östlicher Richtung bis zur Kreuzung Hauptstraße/Ernst-Fr.-Gottschalk-Weg (höhe Stadthalle) sowie weiter in nördliche Richtung bis zum letzten Hausanschluss im Ernst-Fr.-Gottschalk-Weg. Es werden in diesem Bereich ausschließlich Wärmeleitungen, Hausanschlüsse und die Anbindung an den Bestandswärmeerzeuger umgesetzt. Länge: etwa 400 Meter

Bauabschnitt 4: Von der Kreuzung An der Wiese/Friedrich-Hecker-Straße wird der Wiesenweg bis zur Kreuzung in die Wallstraße (höhe Wiesenbrücke) erschlossen. Es werden Wärme- und Breitbandleitungen sowie Hausanschlüsse gebaut. Länge: zirka 750 Meter

Bauabschnitt 5: In diesem finalen Abschnitt wird ein Teilbereich der Wallstraße in der Altstadt (um die Kirche St. Michael) erschlossen. Es entstehen Wärme- und Breitbandleitungen, Hausanschlüsse sowie eine Verbindung zur bestehenden Hauptleitung, die dafür angebohrt wird. Länge: etwa 110 Meter

Bauorganisation und Verkehrsführung

Die Besetzung der Baustellen wird fortlaufend an den Baufortschritt angepasst. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten werden mehrere kleinere Teilabschnitte von 25 bis 50 Metern eingerichtet.

Sperrungen ab dem 24. November: Um einen zügigen Bauablauf gewährleisten zu können, ist der Bau in weiten Strecken unter Vollsperrung geplant. Der Bauabschnitt 1 startet unter Vollsperrung ab dem 24. November. Der zweite Bauabschnitt beginnt Mitte Januar, ebenfalls unter Vollsperrung. Als Umfahrung dienen die Johann-Sutter Straße und Friedrich-Hecker Straße. Die Georg-Ühlin-Straße ist aus Richtung Hieber‘s Frischecenter bis zur Baustelle befahrbar.

Die Erreichbarkeit der Innenstadt ist aus westlicher Richtung über Gündenhausen und die Hauptstraße gewährleistet.

Die Stadt Schopfheim betont die große Bedeutung des Nahwärmeprojekts für die zukünftige, nachhaltige Energieversorgung der Stadt. Durch den Ausbau werde nicht nur die Versorgungssicherheit erhöht, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Die Stadt bittet die Bürger um Verständnis für die Einschränkungen während der Bauphase und darum die örtliche Beschilderung zu beachten.

Weitere Infos unter fwww.schopfheim.de/baustellen