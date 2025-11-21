Nahwärmeausbau in Schopfheim: Versorgungssicherheit und Klimaschutz

Die Stadt Schopfheim baut die Nahwärmeversorgung weiter aus. Kommende Woche beginnt der zweite Ausbauschritt.
Der zweite Ausbauschritt des Infrastrukturprojekts zur Nahwärmeversorgung in Schopfheim startet am 24. November, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Mit dem Vorhaben baut die Stadt ihre nachhaltige Wärmeversorgung weiter aus und verbessert zeitgleich gemeinsam mit dem Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach die digitale Leistungsfähigkeit durch die Erweiterung der Breitbandinfrastruktur.