Nahwärmeausbau in Schopfheim: Baustelle behindert Verkehr in der Innenstadt bis zum Sommer

Das Leben ist eine Baustelle – vor allem in Schopfheim. Seit Neuestem ist erneut die Innenstadt gesperrt. Was heißt das für den Verkehr?
Wo der Verkehr an der zwischenzeitlich hinlänglich bekannten Uehlin-Baustelle bislang immerhin halbseitig vorbeikam, ist nun komplett dicht: Die Hauptstraße zwischen Einfahrt Scheffelstraße und dem neuen Kreisverkehr Adolf-Müller-Straße/Am Stadtgraben („Mini-Kreisel“) ist gesperrt – kaum 100 Meter, aber derart zentral, dass damit die Durchfahrt durch die Innenstadt komplett blockiert ist.