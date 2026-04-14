Nahwärme in Weil am Rhein: Ein Nahwärme-Netz, das stetig weiter wächst

Wie es mit dem Weiler Wärmenetz weitergeht, war Thema im Finanzausschuss. Eventuell soll das Laguna mit einem neuen Blockheizkraftwerk angeschlossen werden.
Kilometer für Kilometer ist das Weiler Wärmenetz in den vergangenen Jahren gewachsen. Eine Erfolgsgeschichte, wie Daniel Weiß, Geschäftsführer der Firma HBG, im Weiler Finanzausschuss am Montag betont hat. Der technische Betriebsführer, der einen Großteil der Weiler Anlagen geplant hat, stellte im Auftrag der Stadtwerke dort die jüngsten Entwicklungen und die Pläne für die kommende Zeit vor.