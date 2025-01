Nahwärme in Glatten: Erster Bauabschnitt beginnt im Frühjahr

Nahwärme in Glatten

1 Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer inmitten der interessierten Bürger Foto: Uwe Ade

Bis zum Ende des Jahres sollen die ersten Häuser in Glatten mit Nahwärme versorgt werden. Um das zu schaffen, sollen die Bauarbeiten schon bald an der Schule starten. Experten informierten die Bürger nun darüber, was auf die Kommune zukommt.









„Endlich ist es soweit, endlich legen wir los“, stellte Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer am Donnerstagabend in der Glatttalhalle fest. Zur Bürgerversammlung anlässlich des Starts der Nahwärme in Glatten waren weit mehr als 100 Interessierte gekommen. Eigentlich habe Pfeifer das Publikum schon ein Jahr zuvor mit diesen Worten begrüßen wollen, betonte er. Doch das Ganze habe sich um ein ganzes Jahr verschoben – vor allem wegen zeitlich aufwendiger europaweiter Ausschreibungen für Planungsleistungen und Baumaßnahmen.