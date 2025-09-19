Nahwärme in Dornstetten: Ab sofort werden die Leitungen verlegt

In Dornstetten entsteht ein Fernwärmenetz. Der Beginn der Bauphase wurde mit dem symbolischen Spatenstich eingeläutet.
Mit dem offiziellen Start der Bauphase kommt Dornstetten dem Ziel einer nachhaltigen Wärmeversorgung ein großes Stück näher. Der Spatenstich, der im Kreis der an dieser Baumaßnahme Beteiligten erfolgte, sei ein Meilenstein zur Nahwärmeversorgung und ein wesentlicher Beitrag zur CO2-Einsparung, betonte Bürgermeister Bernhard Haas am künftigen Standort der Heizzentrale in der Cresbacher Straße.