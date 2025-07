Nahwärme in Bitz

1 Als Standort für die Heizzentrale ist im Moment das Gelände des alten Sportplatzes neben dem alten Schuppengebiet vorgesehen. Foto: Ulrike Zimmermann Der Gemeinderat hat bei zwei Gegenstimmen dafür votiert, eine Fachfirma mit der Realisierung des Projekts „klimaschonendes Heizen“ zu beauftragen.







Die bundesweite Wärmeversorgung im Gebäudesektor soll bis 2045 klimaneutral sein. In Bitz ist klimaschonendes Heizen bald keine ferne Vision mehr: Schon in zwei Jahren könnten die ersten Bitzer Haushalte an das Nahwärmenetz angeschlossen werden.