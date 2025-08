1 Die Kirche in Bad Rippoldsau hat die bisherige Heizung bereits rückgebaut. Ab Mitte November soll der Probebetrieb der Nahwärme starten. Foto: Gemeinde In Sachen Nahwärme soll es nun schnell gehen in Bad Rippoldsau-Schapbach. Die Kirche hat ihre Heizung bereits rückgebaut.







Anfang September beginnen voraussichtlich die Elektroinstallationen für die Heizzentrale der Nahwärme in Bad Rippoldsau. In der jüngsten Sitzung vergab der Rat das Gewerk an die Firma Elektro Schillinger, die ein Angebot in Höhe von rund 179 500 Euro netto abgab.