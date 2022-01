2 Zwischen Verpackungshalle und einem Stall wurde das neue Hoflädle aufgestellt. Rechts davon hängt ein Automat, an dem man Futter für die Freilandhühner kaufen kann. Foto: Schnurr

Geislingen-Binsdorf - Die Corona-Pandemie hat den Direktverkauf im Hofladen des Binsdorfer Steinefurthofs zum Erliegen gebracht. Inzwischen setzt der größte Hühnerbetrieb im Zollernalbkreis deshalb darauf, Eier, Nudeln und viele andere, regional erzeugte Produkte mittels Verkaufsautomaten anzubieten.

Früher stand die Chefin des Steinefurthofs, Carmen Hölle, oft selbst hinter der Theke und reichte den Kunden deren gekaufte Lebensmittel. Doch das Corona-Risiko hat dem althergebrachten Konzept eines Direktverkaufsladens mit Bedienung den Garaus gemacht.

Sechs Automaten auf rund 25 Quadratmetern Fläche

Im Mai 2021 hat der größte Eiererzeuger im Zollernalbkreis deshalb zwischen seinem Verpackungshalle und einem der Ställe einen kleinen Anbau errichtet. Auf rund 25 Quadratmetern stehen darin sechs Kühlautomaten, ein Tischchen mit "Henne & Hahn"-Produkten und -informationen sowie ein großes Wandregal mit Eiern und Nudeln für die Kunden des Steinefurthofs bereit.

Dieses Angebot ersetzt den alten Hofladen. Ganz neu war das Konzept indes nicht: Bereits früher stand ein einzelner Verkaufsautomat mit Eiern und anderen Produkten bereit.

Sortiment hat sich kaum geändert

Das Sortiment hat sich im Vergleich zu vor der Pandemie kaum geändert: Das neue Hoflädle hält neben Eiern und Tiefkühlhähnchen unter anderem Nudeln von Albgold und Zapf, sechs Sorten Geflügelwurst aus dem "Henne & Hahn"-Projekt, Dosenwurst von der Metzgerei Balzer in Dotternhausen, Mehl von der Beeramühle in Egesheim, Kartoffeln vom Hof Trick in Dürrenmettstetten, Gerichte wie Knödel, Maultaschen und Schupfnudeln von der "Genussküche" in Baiersbronn, Getränke für Wanderer und Radler, und nicht zuletzt "Hofeis" bereit. Nur Frischgeflügel gibt es jetzt nicht mehr.

"Das ist unser Herzblut"

Deutlich wird aus dieser Aufzählung, wie wichtig den Hölles die Regionalität der von Ihnen angebotenen Lebensmittel ist: "Wir sind ein regionaler Produzent", sagt der Steinefurthof-Chef Matthias Hölle. "Das ist unser Herzblut."

Hühner füttern und Eis essen

Seit dem Frühsommer 2021 hängt rechts des Hoflädles auch ein Hühnerfutter-Automat, der sich als Überraschungserfolg erwiesen hat, wie die Hölles berichten: Wenn das Wetter schön ist, freuen sich Erwachsene und Kinder, Hühner füttern und nebenher ein Eis essen zu können.