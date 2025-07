Nahversorgung: Neurieder Rat stimmt für Aldi-Filiale in Altenheim

1 Der Discounter Aldi-Süd will eine Filiale in Altenheim im Gewerbegebiet „Schaflache Süd – Erweiterung“ bauen. Foto: Andreas Arnold/dpa Ergänzend zu den zwei Märkten im Gewerbegebiet „Schaflache Süd – Erweiterung“ soll sich im Ort ein Discounter niederlassen dürfen.







Link kopiert



„Es ist wichtig, dass der Lebensmittelversorgung auch in Zukunft sehr gut gesichert ist“, stieg Bürgermeister Tobias Uhrich in den Tagesordnungspunkt der Ratssitzung ein, bei dem es um die Ansiedlung einer Aldi-Süd-Filiale im Gewerbegebiet „Schaflache Süd – Erweiterung“ging. Anschließend übergab er das Wort an die drei Vertreter von Aldi Süd, darunter Josua Lauinger, der zuständig für die Projektentwicklung von Aldi-Süd Regionalgesellschaft in Rastatt ist.