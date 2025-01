Nahversorgung in Trillfingen: „Dorflädle“ schließt vorübergehend

1 Wegen Renovierungsarbeiten muss der vor allem bei der jüngeren Kundschaft sehr beliebte Nahversorger „Land & Schmecker“ in Trillfingen für knapp eine Woche schließen. Foto: Kost

Vor drei Jahren eröffnete im früheren Gasthaus Hirsch der Nahversorger „Land & Schmecker“. Jetzt müssen die Kunden ein paar Tage auf ihn verzichten, die ersten Renovierungsarbeiten stehen an.









Im Frühjahr 2022 war in Trillfingen der lange vom Ortschaftsrat verfolgte Traum einer Nahversorgung in Erfüllung gegangen. Nadine und Christian Wenzler aus Bittelbronn eröffneten seinerzeit als Franchise-Nehmer in Kooperation mit der Nahversorgungskette „Tante M“ im ehemaligen Gasthaus Hirsch einen Dorfladen. Für beide war das der Schritt in die Selbstständigkeit, denn bis dato betrieben sie ausschließlich und nebenberuflich in ihrem Heimatort die Gewürzmanufaktur „Land & Schmecker“ mit aromatischen Gewürzen in Bioqualität betrieben.