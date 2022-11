2 Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel kassiert an einer Lidl-Kasse Einnahmen für einen guten Zweck, das Sozialwerk Schwarzwald. Foto: Yumakogullari/Lidl

Triberg - Was lange währt, wird endlich gut. Am 10. November eröffnete der Lidl-Markt an der Nußbacher Straße nach erfolgtem An- und Umbau seine Pforten. Im Frühjahr hatte der Anbau bei laufendem Betrieb begonnen, erst im September hatte der Markt dann ganz geschlossen, um die Integration der neuen Flächen in den bestehenden Markt zu ermöglichen. Nach wenigen Wochen war es nun soweit, der runderneuerte Discountmarkt ist wieder geöffnet.

Bereits im November 2018 hatte der Bauherr einen Antrag auf Baugenehmigung zur Erweiterung des bestehenden Lebensmittelmarkts, dazu die Errichtung einer Einkaufswagenbox und Versetzung von bestehenden Logos gestellt.

Seit 2005 am Standort

Der Verbrauchermarkt befindet sich bereits seit 2005 am Standort Triberg. Der Markt hat sich dort etabliert und wurde nun durch einen Umbau und eine Erweiterung an die heutigen Erfordernisse eines zeitgemäßen Marktes angepasst. Der Anbau wurde in Massivbauweise durchgeführt. Die Einkaufswagenbox befindet sich mittig auf dem Parkplatz. Die Verkaufsfläche der Filiale wurde um rund 200 Quadratmeter auf rund 1080 Quadratmeter erweitert.

Parkplatz mit Elektroladesäule

Auf dem ebenfalls sanierten Parkplatz mit 80 Plätzen wird darüber hinaus eine Elektroladesäule installiert, an der Kunden ihre Fahrzeuge mit einer Leistung von bis zu 22 oder 30 Kilowatt (kW) laden können. Dafür bietet die Elektroladesäule eine 22 kW AC-Ladebuchse sowie zwei 30 kW DC-Anschlusskabel für gleichzeitiges Laden an drei Ladepunkten. Die Filiale in Triberg ist damit der siebte Lidl-Standort mit einer Elektroladesäule in der Region.

Energetische Sanierung

Einen wichtigen Aspekt der Modernisierung bildete die energetische Sanierung: Eine neue Elektrik und Gebäudesteuerung sorgen für deutlich reduzierte Stromverbräuche und weniger Kohlendioxidausstoß. Gute Wärmedämmung, eine erneuerte Lüftungsanlage sowie energiesparende LED-Beleuchtung sorgen für weitere Einspareffekte.

"Diese Filiale gibt es bereits seit 15 Jahren und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein", sagte Filialleiterin Anja Mayer. "Daher freuen wir uns umso mehr, unsere Kunden nach sechswöchiger Modernisierung wieder in ihrer gewohnten Filiale begrüßen zu dürfen – jetzt in moderner Optik und mit neuem Filialauftritt."

Bürgermeister nimmt an der Kasse Platz

Anlässlich der Wiedereröffnung nahm Bürgermeister Gallus Strobel um 10 Uhr für den guten Zweck an der Kasse Platz und zog die Einkäufe der Kunden über den Scanner. Die gesamten Einnahmen dieser Aktion in Höhe von 1000 Euro spendet der Discounter an das Sozialwerk Schwarzwald für das Pflegeheim St. Antonius.