In der Ottenbronner Ortsverwaltung ist man froh, dass Gutekunst ihren Schritt rechtzeitig angekündigt hat. So kann man sich gemeinsam mit Ortschaftsräten und Betreiberin um eine Nachfolge bemühen. „Wir wollen auf jeden Fall, dass der Laden erhalten bleibt“, sagte der Ottenbronner Ortsvorsteher Richard Dipper im Gespräch mit unserer Redaktion. Nicht zuletzt, weil die Einwohnerzahl im Althengstetter Teilort in drei bis vier Jahren durch das neue Baugebiet Wasenäcker wachsen wird und entsprechend Bedarf für eine Einkaufsmöglichkeit vor Ort besteht, hatte Dipper bereits in der Mai-Sitzung des Ortschaftsrats betont. Im Umkehrschluss sieht der Ortsvorsteher das Baugebiet auch als Garant für den Bestand des Ladens, weil dadurch eine weitere Nachfrage zu erwarten sei.