Nahversorgung in Ottenbronn: Landmarkt steht erneut vor dem Aus

Nur zehn Monate nach der Wiedereröffnung gehen in dem Geschäft bald die Licher aus – das sind die Gründe.

Der Laden in Ottenbronn hat eigentlich eine lange Geschichte. Mehr als 30 Jahre hat Aysel Gutekunst bis 2024 dafür gesorgt, dass in der Althengstetter Teilgemeinde der tägliche Bedarf an Lebensmitteln und dem wichtigsten, was sonst im Haushalt gebraucht wird, gedeckt werden konnte. Der erste Nachfolger schloss bereits nach einem Jahr wieder und auch der zweite stellt nun nach nur zehn Monaten den Betrieb Ende Juni ein.

Gutekunst hat im Frühjahr 2023 dem Ortsvorsteher und dem Ortschaftsrat mitgeteilt, dass sie spätestens in zwei Jahren altershalber aufhören möchte. Es war dann gelungen, einen im Einzelhandel versierten Nachfolger zu finden, der als Bühler‘s Marktplatz Anfang Juni 2024 eröffnete. Allerdings war nach einem Jahr schon wieder Schluss, ein tragfähiges Kosten-Nutzen-Verhältnis war laut Betreiber nicht gegeben und so musste aus betriebswirtschaftlicher Sicht die Reißleine gezogen werden. Ende Juli 2025 war Schluss.

Unsere Empfehlung für Sie Seit Ende Juli geschlossen So geht es mit dem Dorfladen Ottenbronn weiter Es gibt eine Lösung für Ottenbronns Dorfladen. Schon in wenigen Wochen wird dort ein neuer Betreiber weitermachen – mit neuem Konzept.

Hoffnung machten damals „zwei ernsthafte Bewerber“ für die Nachfolge, wie Bürgermeister Rüdiger Klahm seinerzeit berichtete. Das Ehepaar Giovanni und Maria Concetta Franzò aus Neuhengstett überzeugte die Gremien. Nach erneut nur kurzer Schließung öffneten sie im September 2025 pünktlich zum Schulstart nach den Sommerferien unter der Firmierung „Franzò’s Landmarkt“ den kleinen Supermarkt mit viel Herzblut und Optimismus erneut.

Bis Weihnachten lief es gut

„Es lief richtig gut an“, sagt Franzò im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, „und bis Weihnachten waren die Umsätze auch richtig gut“. Der Einzelhändler war zufrieden und hoffnungsvoll, dass sich nach diesem guten Start seine Investition und Engagement auch dauerhaft lohnen. Im neuen Jahr bestätigte sich das allerdings nicht, „der Einbruch zieht sich bis heute hin und deshalb mussten wir schweren Herzens die Entscheidung zur Schließung treffen“.

Ende Juni wird definitiv Schluss sein. Die wenigen Kunden, für die der Landmarkt der bevorzugte Einkaufsort ist, kommen nach wie vor, sagt der Ladenbetreiber, es sind aber halt nicht ausreichend viele. Die Backwaren der Bäckerei Nagel und auch die Fleisch- und Wurstwaren der Metzgerei Kling laufen gut, bestätigt Franzò. Anders als die Lotto-Annahmestelle, die er vom Vorgänger übernommen hat. Das Terminal wurde zwischenzeitlich schon abgebaut. Es lohne sich halt nicht, wenn darüber hinaus nicht weiterer Einkauf getätigt wird, das gleiche gelte auch für die Paketannahme.

Pessimistisches Resümee

Bürgermeister Rüdiger Klahms pessimistisches Resümee in der Mai-Sitzung des Gemeinderats: „Ob sich da ein dritter Versuch lohnt?“ Ganz so schwarz sieht Ortsvorsteher Hartmut Weber im Gespräch mit unserer Redaktion zwischenzeitlich nicht. „Auf uns ist ein junges Ehepaar zugekommen, das Verbindungen nach Ottenbronn hat. Sie können sich vorstellen, hier weiterzumachen.“ Erste Gespräche über ihre Ideen und ihr mögliches Konzept hätten schon stattgefunden. In der nächsten nichtöffentlichen Sitzung werden sie sich dem Ortschaftsrat vorstellen.

Deutliches Unverständnis

Ob es allerdings so schnell und nahtlos klappt, wie beim Wechsel von Bühler’s Marktplatz zu Franzò’s Landmarkt? Es wird in kleinen Ortschaften oft eine Nahversorgung gefordert. Übernimmt dann jemand das unternehmerische Risiko, „finden die Leute Gründe, warum sie gerade da nicht einkaufen können“, spricht deutliches Unverständnis aus den Worten des Ortsvorstehers. Ortsvorsteher und Ortschaftsrat bemühen sich sehr, zeitnah eine Anschlusslösung zu finden. „Wir haben uns auch über Konzepte mit reduzierten Öffnungszeiten und teilweiser Selbstbedienung und auch über generelle Automatenlösungen informiert“, sagt Weber.