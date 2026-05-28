Nahversorgung in Ottenbronn: Landmarkt steht erneut vor dem Aus

Nur zehn Monate nach der Wiedereröffnung gehen in dem Geschäft bald die Licher aus – das sind die Gründe.
Der Laden in Ottenbronn hat eigentlich eine lange Geschichte. Mehr als 30 Jahre hat Aysel Gutekunst bis 2024 dafür gesorgt, dass in der Althengstetter Teilgemeinde der tägliche Bedarf an Lebensmitteln und dem wichtigsten, was sonst im Haushalt gebraucht wird, gedeckt werden konnte. Der erste Nachfolger schloss bereits nach einem Jahr wieder und auch der zweite stellt nun nach nur zehn Monaten den Betrieb Ende Juni ein.