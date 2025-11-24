Nahversorgung in Neubulach: Der Netto-Markt zieht ins Zelt

Weil die Supermarktkette am bisherigen Standort in Neubulach einen Neubau realisieren möchte, zieht der Markt interimsweise um. Aber wo genau geht es hin? Und für wie lange?
Dass der Netto in Neubulach erweitert werden soll, ist schon länger klar. Erstmals wurden die Pläne 2016 öffentlich. Zwischenzeitlich schliefen die Bestrebungen ein. Aber im September vor einem Jahr stieg der Gemeinderat wieder in des entsprechende Bebauungsplanverfahren ein. Seither steht fest, dass die Netto-Erweiterung kommt. Ein weiteres Anzeichen dafür stand jüngst im Technischen- und Umweltausschuss auf der Tagesordnung. Denn das Gremium diskutierte eine Interimslösung, die Netto anstrebt.