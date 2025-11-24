Nahversorgung in Neubulach: Der Netto-Markt zieht ins Zelt

Weil die Supermarktkette am bisherigen Standort in Neubulach einen Neubau realisieren möchte, zieht der Markt interimsweise um. Aber wo genau geht es hin? Und für wie lange?

Dass der Netto in Neubulach erweitert werden soll, ist schon länger klar. Erstmals wurden die Pläne 2016 öffentlich. Zwischenzeitlich schliefen die Bestrebungen ein. Aber im September vor einem Jahr stieg der Gemeinderat wieder in des entsprechende Bebauungsplanverfahren ein. Seither steht fest, dass die Netto-Erweiterung kommt. Ein weiteres Anzeichen dafür stand jüngst im Technischen- und Umweltausschuss auf der Tagesordnung. Denn das Gremium diskutierte eine Interimslösung, die Netto anstrebt.

Interims-Netto bei Elektro Sieber Denn während der Bauzeit am jetzigen Standort soll der Markt laut Sitzungsunterlagen in ein Thermozelt ziehen. Demnach habe das temporäre Bauwerk eine Grundfläche von etwa 40 auf 20 Metern. Nach oben schließt ein Satteldach ab. Insgesamt stehen in dem Zelt 697 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. Das sind rund 60 Quadratmeter weniger als am jetzigen Standort. Das hat Auswirkungen, wie Netto dem Schwarzwälder Boten auf Nachfrage mitteilt: „Dort wird ein reduziertes Sortiment angeboten, da die Zeltgröße nicht das vollständige Netto-Sortiment zulässt“.

So viele Parkplätze gibt es

Stehen soll das Zelt auf der Fläche neben der Firma Sieber IT & Elektrotechnik in der Nähe von Rossmann und Edeka. Die Zufahrt teilt sich der Interims-Netto mit der Firma Sieber. Für den Supermarkt im Zelt stehen etwa 40 Parkplätze zur Verfügung, so Bauamtsleiter Gerhard Schlecht. Die Entwässerung laufe in die bestehende Kanalisation. Die technischen Einrichtungen wie Klimaanlage befänden sich an der Südseite. Allerdings seien die Anlagen so leise, dass Nachbarn diese nicht hörten.

Unklar, wann der Umzug ansteht

Für bis zu elf Monate möchte Netto das Thermozelt an dem Standort nutzen, steht in der Vorlage. Der Ausschuss erteilte die dafür nötige Befreiung vom Bebauungsplan dafür einstimmig. Unklar ist allerdings, wann der Umzug stattfindet. Das Unternehmen kann auf Nachfrage nicht sagen, wann der bisherige Markt abgerissen werden und der Neubau betriebsbereit sein soll. Netto verweist auf den „frühen Planungsstatus“.

Was beim Neubau geplant ist

Das verwundert etwas. Denn was Netto bauen will, ist seit mehr als einem Jahr klar. 1080 Quadratmeter Fläche soll der Neubau laut den im Gemeinderat diskutierten Plänen haben, 128 Quadratmeter ein Backshop. Das neue Gebäude wird im Vergleich zum bisherigen Bau vor allem in Richtung der Julius-Heuss-Straße wachsen. Den Schallschutz für die angrenzenden Wohnhäuser soll eine 2,5 Meter Hohe Mauer gewährleisten. Im Gemeinderat gab es noch die Anregung, die geforderte 85 Kubikmeter große Zisterne als Löschwasserreservoir für die Feuerwehr zu nutzen.

Das Unternehmen spricht von einer „Netto-Filiale mit modernem Store-Konzept“ und „deutlich verbessertem Einkaufskomfort“. „Breitere Gänge, niedrigere Regale und großzügige Parkmöglichkeiten sorgen für ein angenehmes Einkaufserlebnis“, schreibt Netto. Und auch wenn der Startzeitpunkt der Baumaßnahme noch nicht feststeht, ist aber klar, dass das Projekt nicht länger als elf Monate dauern wird. Denn nur so lange soll das Thermozelt genutzt werden.