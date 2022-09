2 Freuen sich über die Eröffnung von Aldi in Loßburg (von links): Vanessa Zeller, Vasilios Litrivis, Christoph Enderle und Simone Müssigmann. Foto: Gemeindeverwaltung

Fast eine Punktlandung schafften Aldi und dm mit der Eröffnung ihrer Märkte in Loßburg. Ende Sommer hatte die vorsichtige Prognose gelautet. Nun öffneten die beiden Märkte erstmals ihre Türen.















Link kopiert

Loßburg - Darüber informiert die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung.

Am Abend zuvor gab es schon mal eine kleine Einweihungsfeier für Anlieger, Nachbarn und Gemeinderäte. Bürgermeister Christoph Enderle erklärte in seiner kurzen Ansprache diesen Tag kurzerhand zum neuen "Feiertag in Loßburg". Schon seit 2015 gab es Überlegungen, weitere Geschäfte, vor allem einen Lebensmitteldiscounter, aber auch einen Drogeriemarkt, in dieser zentral gelegenen Ortslage anzusiedeln.

Überraschend habe sich dann Christof Hake von Aldi Süd aus Rastatt im Jahr 2017 bei ihm gemeldet, sagte Enderle. Hake wollte genau an dieser Stelle einen Lebensmittelmarkt errichten, allerdings waren die erforderlichen Grundstücke damals nicht im Eigentum der Gemeinde. Erste Entwürfe wurden bereits 2018 angefertigt, solche Bauvorhaben brauchen aber eine detaillierte Vorbereitungs- und Planungsphase, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Baugenehmigung wurde 2020 erteilt. Und nun ist – trotz erschwerter Bedingungen durch die Sanierung der Bundesstraße 294 – alles fertig.

"Loßburg hat eine hohe Kaufkraft", sagte Enderle, und an die Vertreter von Aldi und dm gewandt: "Sie werden Ihre Entscheidung nicht bereuen."

Blick hinter Kulissen

Filialentwickler Vasilios Litrivis von Aldi Süd mit Sitz in Rastatt erklärte, "die Nachbarn und Anlieger haben einen langen Leidensweg hinter sich, mit viel Lärm und vielen Ungewissheiten", daher freue er sich sehr, dass sie an diesem Abend so zahlreich erschienen waren.

Die Leiterin der dmM-Filiale, Tamara Kalmbach, zeigte sich überzeugt, dass die Kaufkraft nun in Loßburg bleibt und führte stolz ihre Filiale – eine der modernsten – vor. Eine der ersten autonomen Abholstationen der dm-Märkte gibt es ebenfalls in Loßburg. Direkt im Eingangsbereich kann man rund um die Uhr abholen, was online bestellt wurde. Der Zugang funktioniert über einen Code.

Während die Gäste es sich bei einem Imbiss schmecken ließen, führte Tamara Kalmbach interessierte Besucher hinter die Kulissen. Marktleiterin bei Aldi ist Simone Müssigmann. Die Verkaufsfläche ist im Industriedesign gehalten. Das Backwarensortiment liefert die Bäckerei Ziegler aus Schopfloch. Auch an zwei E-Ladestationen für Elektrofahrzeuge wurde gedacht. Aldi hat knapp 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche, dm 750.

Das Gebäude ist mit Wärmepumpen zur Beheizung und zur Kühlung ausgestattet, für den Anschluss an das Stromnetz hat die Gemeinde eigens eine Trafostation errichtet.