Nahversorgung in Inzlingen: Der Landmarkt hat sich aufgerappelt

Vor fünf Jahren hat Stefan Berger gemeinsam mit seiner Frau Nadine den Landmarkt übernommen. Dieser Mut hat sich ausgezahlt, auch wenn die Zeiten manchmal hart waren.
„Solli, Christa!“, „Guten Tag, Frau Wuchner!“: Stefan Berger kennt die meisten seiner Kunden im Landmarkt, sehr viele davon auch mit Namen. Auf rund 80 Prozent beziffert der Landmarkt-Inhaber die Stammkundenquote. Und dieser Kundenstamm sei gottlob stabil, freut sich der 36-Jährige. Überhaupt kommt ihm das Wort „stabil“ im Gespräch mit unserer Redaktion sehr häufig über die Lippen. „Ja, es läuft besser, wir sind stabil“, sagt Berger.