Freilichtmuseum Vogtsbauernhof Das ist in der neuen Saison geplant

Das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof startet am Sonntag, 23. März, in die neue Saison. In deren Mittelpunkt werden „Die einfachen Dinge des Lebens“ stehen. Höhepunkt wird der Ortenauer Trachtentag im Mai.