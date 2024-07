„Es hat geklappt. Die Suche und unser Einsatz hat sich gelohnt!“ freut sich Sabine Zenker, Bürgermeisterin von Enzklösterle. Und worüber? Ab dem 30. August kann man in Enzklösterle von morgens früh um 5 bis abends um 23 Uhr im neuen „Tante-M“-Laden einkaufen.

Die Betreiber Patricia Geiß und Daniel Barth aus Schopfloch wollen in den barrierefreien Räumen der ehemaligen Apotheke in der Friedenstraße 6 ein weiteres Ladengeschäft der „Tante-M“-Kette eröffnen. Das Franchisekonzept steht für große Auswahl an bekannten Marken- aber auch Regionalprodukten zu normalen Preisen und das an sieben Tagen die Woche von früh bis spät. Der Anspruch ist nicht, den kompletten Wocheneinkauf zu ersetzen, sondern die leicht zu erreichende tägliche Nahversorgung in der Ortsmitte zu ergänzen.

Kassiert wird selbstständig an der Selbstbedienungskasse und bezahlt wird mit EC-/Kreditkarte oder der Kundenkarte.

Regelmäßige Servicezeiten

Zwei- bis dreimal pro Woche wird es Servicezeiten geben, zu denen auf jeden Fall jemand vor Ort ist. Hier wird bei der Bedienung der Kasse geholfen, die Kundenkarte aufgeladen und gern auch mal das ein oder andere Schwätzchen gehalten.

Doch dafür ist auch außerhalb dieser Zeiten dank der kleinen Sitzgelegenheit im Inneren des Ladens gesorgt: Ob frisch gemahlener Kaffee, ein erfrischendes Getränk, ein leckeres Eis oder die verschiedensten Backwaren – Kunden sind herzlich eingeladen, dies drinnen oder auf den Bänken draußen mit Blick auf die Große Enz zu genießen.

Zur Eröffnungsfeier am 30. August sind alle interessierten Bürger eingeladen. „Es wird tolle Eröffnungsaktionen geben und die Betreiber stehen für alle Fragen zur Verfügung“, so Zenker weiter.

Weitere Informationen zum Eröffnungstag sollen noch bekanntgegeben werden. Aktuell laufen die notwendigen Umbauarbeiten.