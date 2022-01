1 Am Donnerstag, 3. Februar, öffnet der Landhof Standl in der ehemaligen Kreissparkassenfiliale in Bildechingen. Foto: Becker

Nach monatelangen Renovierungs- und Vorbereitungsarbeiten ist es nun fast so weit: Am Donnerstag, 3. Februar, begrüßt der Landhof Standl ab 8 Uhr seine Besucher erstmals in der ehemaligen Kreissparkassenfiliale in Bildechingen.















Horb-Bildechingen - "Neben bayerischen Wurstwaren wird auch ein gewisses Grundsortiment angeboten", sagt Wilhelm Maier. Zum Grundsortiment gehören Maier zufolge etwa Nudeln, Butter und Eier. "Und auch die XL-Eier aus Bayern wird es wieder geben", versichert Maier. Die Eier seien so groß, dass er regelmäßig nach Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) fahren müsse, um dort entsprechend große Eierschachteln zu besorgen.

Martina Holzmann übernimmt das Geschäft

Maier: "Das wird auch weiterhin eine der Tätigkeiten sein, denen ich nachgehen werde." Er wolle sich nun nämlich etwas zurückziehen "und nur noch im Hintergrund helfen. Das Geschäft übernimmt Martina Holzmann." Verstärkt werde sie von zwei Mitarbeitern, die schon im ehemaligen Real-Markt auf dem Horber Hohenberg tätig gewesen seien. "Gleiches Personal, gleicher Service, gleiche Qualität", sagt Maier.

Letzte Handwerks- und Reinigungsarbeiten

Bis zur Neueröffnung am 3. Februar seien "nur noch Kleinigkeiten wie Handwerks- und Reinigungsarbeiten" zu erledigen. Um Punkt 8 Uhr wird am kommenden Donnerstag also der neue, alte Landhof Standl in Bildechingen öffnen. "Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn wir unsere alten Kunden endlich wieder sehen könnten", sagt Maier.

Montags ist Ruhetag

Zwischen Dienstag und Freitag wird der Landhof Standl in Bildechingen Maier zufolge immer zwischen 8 Uhr und 18 Uhr durchgehend geöffnet sein. Und samstags immer von 8 Uhr bis 14 Uhr. Sonntags bleibt geschlossen. Montags ist Ruhetag.