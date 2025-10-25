Nahversorgung im Wiesental: Dank Petra Seger bleibt die Post in Hausen

Die Postfiliale im Lebensmittelmarkt von Petra Seger in Hausen gehört mit 30 Jahren zu den ältesten Partnerfilialen der Deutschen Post. Der Geburtstag wurde mit Sektempfang gefeiert.

Petra Seger ist im Hebeldorf die „Christel von der Post“ und das soll sie auch noch viele Jahre lang bleiben, wenn es nach dem Willen der Gratulanten geht. Inzwischen gehört sie zu den ältesten Partnerfilialen der Deutschen Post in Baden-Württemberg und besteht nunmehr seit 30 Jahren: Die Postfiliale im „Frischmarkt Petra Seger“ in Hausen.

Keine leichte Aufgabe Und dies in Zeiten, in denen nicht mehr viel übrig ist an Nahversorgung im Hebeldorf: Metzger, Bäcker, Bank und Apotheke als kleinere Anbieter für den täglichen Bedarf haben allesamt nach und nach geschlossen.

Dass es den Frischmarkt und die Postfiliale in Hausen noch gibt, ist allein Petra Seger zu verdanken, weshalb neben Vertretern der Post auch die Bürgermeister-Stellvertreter Harald Klemm und Hermann Lederer zu den Gratulanten gehörten.

„Sie waren eine der ganz Mutigen gleich zu Beginn. Das war anfänglich keine leichte Aufgabe. Sie aber haben diese mit Bravour gemeistert“, würdigte Martin Fichtner, Regionaler Politikbeauftragter Baden-Württemberg bei der DHL-Group.

Im Sommer 1995 führte die Deutsche Post im Interesse flächendeckender Versorgung das Geschäftsmodell „Partnerfilialen“ ein und Hausen war von Beginn an vorne mit dabei. So war dann auch die Postfiliale im Frischmarkt eine der ersten in ganz Deutschland. Petra Seger war damals 26 Jahre alt. Sie musste den Markt am Laufen halten und sich zusätzlich um die Postfiliale kümmern. Und doch ist sie sich sicher: „Die Eröffnung der Postfiliale war der richtige Schritt. Die vergangenen 30 Jahre haben meistens Spaß gemacht. Wir machen es auch gern weiter und geben uns Mühe.“

Nach kurzer Zeit etabliert

Für Hausen sei es seit 1995 eine Erfolgsgeschichte: Schon nach kurzer Zeit hatte sich die Partnerfiliale etabliert. Zum Angebot gehören unter anderem der Verkauf von Briefmarken, DHL-Paketmarken und der Service „Postfiliale Direkt“. Sendungen, die der Paketzusteller in Haushalten nicht direkt ausliefern konnte, können ebenfalls bei der Filiale abgeholt werden. Mit der Einrichtung von 500 Filialen in Einzelhandelsgeschäften beschritt die Deutsche Post 1993 neue Wege. Das Konzept ging auf: Partner, Deutsche Post und die Kunden profitieren seither von der Neuausrichtung im Filialbereich, teilt die Post mit. Im Sommer 1995 startete sie den Regelbetrieb ihrer Partner-Filialen. Die Konzeption der Partner-Filiale ist seit 30 Jahren dieselbe: Deutsche Post, ihre Filialpartner und Kunden sollen von der Kooperation profitieren. Die Deutsche Post sichere dadurch für ihre Kunden die postalische Grundversorgung an Standorten des öffentlichen Lebens.

Geöffnet hat die Partnerfiliale im Burichweg 1 in Hausen zu folgenden Zeiten: Montan bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr, Mittwoch und Samstag von 8 bis 12 Uhr. Die Öffnungszeiten und Leistungsangebote aller Verkaufsstellen sind abrufbar unter www.deutschepost.de/standortfinder