Nahversorgung im Wiesental: Dank Petra Seger bleibt die Post in Hausen

Die Postfiliale im Lebensmittelmarkt von Petra Seger in Hausen gehört mit 30 Jahren zu den ältesten Partnerfilialen der Deutschen Post. Der Geburtstag wurde mit Sektempfang gefeiert.
Petra Seger ist im Hebeldorf die „Christel von der Post“ und das soll sie auch noch viele Jahre lang bleiben, wenn es nach dem Willen der Gratulanten geht. Inzwischen gehört sie zu den ältesten Partnerfilialen der Deutschen Post in Baden-Württemberg und besteht nunmehr seit 30 Jahren: Die Postfiliale im „Frischmarkt Petra Seger“ in Hausen.