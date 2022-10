Nahverkehr in St. Georgen

3 An der Haltestelle Hiesemicheleshöhe sind Fahrpläne der Linie 56 und 43 aus dem Jahr 2020 ausgehängt. Foto: Paskal

Wer mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist, erlebt so manches. Busse, die zu früh abfahren, oder andere die zu spät am Bahnhof ankommen.















Link kopiert

St. Georgen - Seit einer Umstellung beim Stadtverkehr fahren die Busse in St. Georgen bis um 18 Uhr. Neu ist, dass danach eine Stunde vor der Abfahrt ein Rufbus zu den in den Fahrplänen angegebenen Zeiten bestellt werden kann. Das ist zum Beispiel auch interessant, wenn man zum Einkaufen in der Industriestraße war und mit den schweren Einkäufen nach Hause möchte. Lediglich Vorausdenken ist erforderlich, damit sich der Fahrer darauf einstellen kann.

Rufbus fährt ab dem Bahnhof

Der letzte Rufbus fährt am Bahnhof um 22.07 Uhr ab. Wer abends mit dem Zug ankommt, weiß diesen Service sicher zu schätzen. Nicht sonderlich gut abgestimmt sind die Abfahrtszeiten der Busse Richtung Bahnhof. Wer zum Beispiel von der Seebauernhöhe 44 Minuten nach der vollen Stunde abfährt, sollte um 52 am Bahnhof ankommen. Wenn der Bus unterwegs mehrmals Passagiere einlädt, diese eventuell noch bezahlen, wird es knapp zu den Zugverbindungen, die drei oder eine Minute vor der vollen Stunde fahren.

Die Abfahrt drei Minuten vor der vollen Stunde ist auf Gleis drei, da muss der Fahrgast durch die Unterführung. Vor der Umstellung sind die Busse um 30 Minuten nach der vollen Stunde Richtung Bahnhof abgefahren, was ausreichte.

Unsere Empfehlung für Sie ÖPNV im Schwarzwald-Baar-Kreis Busse verkehren jetzt im festen Takt Neue Buskonzepte greifen ab 12. Dezember im Regionalbusverkehr im Schwarzwald-Baar-Kreis.

An der Haltestelle Bahnhof gibt es für den örtlichen Busverkehr keine Fahrpläne Richtung Halde oder Seebauernhöhe. An der Haltestelle Hiesemicheleshöhe sind noch Fahrpläne ausgehängt, die das Datum 13. Dezember 2020 tragen und längst nicht mehr gültig sind. Sven Patzwald von Rapp Reisen in Königsfeld-Buchenberg meinte nach telefonischer Anfrage: "Da hat sich nichts geändert zum Vorjahr."

Entgegen der geplanten Richtung

Kurios wird es im Stadtverkehr, wenn der Bus plötzlich entgegen der im Fahrplan angegebenen Haltestellen fährt. Nach Fahrplan fahren die Busse ab Halde Richtung Bahnhof, Industriestraße mit anschließenden Haltestellen zur Seebauernhöhe. Sie fahren jedoch Halde, Industriestraße, Bahnhof und dann Seebauernhöhe. So haben schon Fahrgäste an der Haltestelle Industriestraße vergeblich gewartet. Es stellte sich danach heraus, dass der Bus in umgekehrter Richtung fährt.

Nach der Reklamation ist nun zumindest an der Haltestelle Industriestraße ein Aufkleber hinzugekommen. Darauf ist zu lesen: "Abfahrt Seebauernhöhe gegenüberliegende Haltestelle verwenden."

Im Kreisfahrplan wird empfohlen, dass sich Fahrgäste rechtzeitig an der Haltestelle einfinden sollen. Schon mehrere Fahrgäste haben erlebt, dass die Busse zu früh los fahren.