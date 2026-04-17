Nahverkehr in Lörrach: Wie die SWEG Vertrauen wiedergewinnen will

Trotz Verbesserungen sind die Vorbehalte gegenüber den Verkehrsbetrieben groß. Betriebsleiter Thomas Lang stand nun im Ausschuss Rede und Antwort. Dort wurde deutlich Kritik geübt.
Vieles lief nicht gut in jüngster Zeit mit der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH SWEG, die für den Stadtverkehr in Lörrach verantwortlich zeichnet. Doch nun haben eben diese Verkehrsbetriebe erneut den Zuschlag zum Betreiben des Linienbusverkehrs ab dem Fahrplanwechsel im Dezember erhalten. Thomas Lang, Leiter des SWEG-Verkehrsbetriebs Weil am Rhein – Lörrach, stand am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) Rede und Antwort. Er versprach, dass nun vieles besser werden wird.