Nahverkehr in Lörrach: SPD beklagt Chaos im Stadtbusverkehr

Wer derzeit mit dem Bus in die Innenstadt fährt, muss sich auf Überraschungen gefasst machen.
Wegen der Vollsperrung der Weinbrennerstraße sollten die Buslinien bis zum Kreiskrankenhaus und dann durch die Grabenstraße die Innenstadt bedienen. Stattdessen spart sich so mancher Fahrer den Kringel durch die Innenstadt und fährt gleich vom Busbahnhof aus die Bahnhofstraße entlang direkt nach Stetten, heißt es in der Mitteilung der SPD. Dass Fahrgäste an den Haltestellen Hebelpark, Landratsamt, Kreiskliniken, Senser Platz und Grabenstraße stehen, interessiere nicht. Auch nicht, wenn Fahrgäste den Fahrer ausdrücklich darauf aufmerksam machen.