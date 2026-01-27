Nahverkehr in Lörrach: IG Verkehr will Tempo beim ÖPNV-Ausbau

Die IG Verkehr Lörrach äußert sich im Vorfeld der Bürgermeisterwahl zur Verkehrspolitik in der Stadt Lörrach.
In der Mitteilung der Interessengemeinschaft (IG) Verkehr Lörrach zur Bürgermeisterwahl, bei der Amtsinhabern Monika Neuhöfer-Avdić nochmals antritt, heißt es: „Bald findet in Lörrach die Wahl für die Bürgermeisterstelle statt. Bei einer einzigen Kandidatin, der jetzigen Amtsinhaberin, wäre es eine gute Gelegenheit, öffentlich eine sachliche, neutrale Bilanzziehung ihrer achtjährigen Arbeit vorzunehmen.“