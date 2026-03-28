Nahostkrieg: Geht das Heizöl im Zollernalbkreis aus?

Der Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran wirkt sich auch auf die hiesige Region aus. Wie Ölhändler auf der Zollernalb die aktuelle Krisensituation erleben.
Durch den Iran-Krieg ist mächtig Druck auf dem Heizkessel, wenn man so will. Nicht nur politisch und militärisch im Nahen Osten, sondern vor allem auf dem Weltmarkt. Die Spritpreise an den Zapfsäulen erreichten jüngst schwindelerregende Höhen. Doch auch andere Produkte aus Öl sind betroffen, weil die Straße von Hormus quasi dicht ist. Heizöl etwa. Wie sehen lokale Händler aus dem Zollernalbkreis die Lage?